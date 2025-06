Žymiosios Valdorfo salotos: paruošti ypač paprasta, o skonis – šventiškas

Kaip vynuoges laikyti namuose?

Vynuogėmis pasigardžiuoti išties verta, atkreipia dėmesį prekybos tinklo „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė, mat jos džiugina ne tik skonio receptorius, bet yra ir naudingos organizmui.

„Jose esantis cukrus suteikia energijos, tačiau vynuogės yra gana kaloringos, todėl verta tai prisiminti užkandžiaujant. Tačiau net ir rūpinantis svoriu nereikėtų jų visiškai atsisakyti, nes jose netrūksta svarbių mineralinių medžiagų – nuo vario iki geležies, o labiausiai jos vertinamos dėl antioksidantų“, – pasakoja J. Sabaitienė.

Ji pastebi, kad žmonės neretai mėgsta iškart įsigyti daugiau vynuogių, tad primena, kaip su jomis elgtis namuose. „Grįžus namo su vynuogių indeliu pirmas instinktas – jas nuplauti. Tą padaryti, žinoma, būtina. Tačiau jeigu jų neketinate valgyti iškart – neskubėkite. Drėgmės perteklius pagreitina gedimo procesą, todėl plauti jas geriausia tik prieš naudojimą. O iki tol idealiausia vieta vynuogėms namuose – šaldytuvo stalčius daržovėms. Tik stenkitės jų nelaikyti šalia stipraus kvapo produktų, pvz., svogūnų ar žuvies, mat jos gali sugerti kvapus“, – pataria šviežių gėrybių žinovė.

Užsišaldykite jau dabar – gėrimuose bus geriau nei ledukai

Nors, kai vynuogių panaudojimo būdų tokia gausybė, vargu ar jos ilgai užsigulės namuose. „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė sako, kad jos ypač pravers šylant orams.

„Mažiau žinomas, bet labai naudingas vynuogių panaudojimo būdas yra paprasčiausiai jas užšaldyti. Nė vienas šiltojo sezono vakarėlis neapsieina be gaivinančių ledukų į gėrimus, tačiau tirpdamas vanduo juos praskiedžia. Gera idėja – vietoj jų į gėrimą įmesti užšaldytą vynuogę ar kelias. Be to, tai dar ir atrodys efektingai. Taip pat, šaldytas vynuoges galima tiesiog ir kramsnoti kaip vėsinantį desertą – jos bus lyg vaisiniai ledai, kurių nereikia gaminti“, – sako J. Tamoševičienė.

Dažnas jau įgudęs šias uogas naudoti desertuose: deda jų į tortus, skanina ledus, vaisių salotas, kai kurie net verda džemus. Želė su vaisiais yra paprasčiausias desertas, kurį galima pasigaminti su vynuogėmis – jos puikiai tinka, nes netrukdo želatinai stingti. Saldumo su jomis mėgstama suteikti košei, pagardinti varškę ar lietinius blynelius.

„Tačiau saldžios vynuogės tinka toli gražu ne tik saldiems patiekalams. Klasikinis derinys – vynuogės su brandintais, pelėsiniais, išraiškingo skonio sūriais. Jau savaime jų duetas yra skanus, o jeigu dar pridėsite ir graikinį riešutą – turėsite ne tik skonių, bet ir tekstūrų kontrastą, nuo ko bus tik gardžiau“, – sako J. Tamoševičienė.

Tiesiog sauja vynuogių, pasak „Iki“ kulinarijos šefės, derės ir įvairiose salotose – ypač, jeigu jas ruošiate su ožkos, fetos ar gorgonzolos sūriu, kumpiu. Tikras sveikatos užtaisas bus ir žymiosios amerikietiškos Valdorfo salotos, kurių receptas skaičiuoja šimtą metų ir turi aibę variacijų, tačiau pagrindas daugumoje yra vynuogės, obuoliai, salierai ir riešutai.

Rafinuotas užkandis: keptas kamamberas su vynuogėmis

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 30 min.

Reikės:

100 g besėklių žaliųjų vynuogių,

2 kamambero sūrių,

50 ml pieno,

2 kiaušinių,

100 g graikinių riešutų,

aliejaus,

miltų,

džiūvėsėlių.

Kepto kamambero su vynuogėmis paruošimo būdas:

Kamambero sūrį perpjaukite per pusę, tada kiekvieną pusę – į tris trikampius. Suplakite kiaušinius su pienu ir supilkite į dubenį. Į kitą dubenėlį supilkite džiūvėsėlius. Sūrio gabalėlius pabarstykite miltais, tada pamerkite į kiaušinių ir pieno mišinį ir galiausiai apvoliokite džiūvėsėliuose. Kepkite sūrius įkaitintame aliejuje, kol džiūvėsėliai pasidarys auksinės spalvos ir traškūs. Nusausinkite ant popierinių rankšluosčių. Ant kiekvieno sūrio gabalėlio uždėkite po graikinį riešutą ir po vynuogę. Viską persmeikite dantų krapštuku. Vėrinukai bus skanūs vieni arba patiekite su mėgstamu padažu.

Ypač paprastas žymiųjų Valdorfo salotų variantas

Porcijos: 2

Gaminimo laikas: 20 min.

Reikės:

100 g besėklių žaliųjų vynuogių,

50 g graikinių riešutų,

100 g saliero,

1 rūgštesnio obuolio,

salotų, pvz.,

aisbergo,

druskos, pipirų,

šaukšto citrinos sulčių,

3 šaukštų majonezo arba jogurto.

Valdorfo salotų paruošimo būdas:

Vynuoges perpjaukite pusiau, riešutus pasmulkinkite, salierą supjaustykite griežinėliais, nuluptą obuolį – kvadratėliais. Majonezą ar jogurtą sumaišykite su citrinos sultimis, pagardinkite druska, pipirais ir apliekite visus ingredientus. Lėkštę išklokite salotų lapais ir sudėkite paruoštas salotas. Bus skaniau, jeigu prieš patiekiant paliksite 20 min. atvėsti šaldytuve.

Vynuogių salsa, kuri tiks ir su traškučiais, ir prie grilintos vištienos ar žuvies

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 20 min.

Reikės:

300 g žaliųjų besėklių vynuogių,

120 g šviežio agurko,

pusės raudonojo svogūno,

nedidelio ryšulėlio smulkintų kalendrų,

1 Chalapos paprikos,

1 žaliosios citrinos, druskos.

Vynuogių salsos paruošimo būdas:

Vynuoges supjaustykite ketvirčiais, agurkus – mažais kvadratėliais. Susmulkinkite kalendrą, svogūną ir Chalapos papriką (prieš tai išimkite sėklas). Iš žaliosios citrinos išspauskite sultis. Sudėkite visus ingredientus į dubenį, apliekite sultimis ir pagardinkite druska. Uždenkite ir palaikykite šaldytuve valandą, kad skoniai susilietų, retkarčiais pamaišydami. Patiekite su tortilijų traškučiais arba ant prie grilintos vištienos ar žuvies.

Ir pusryčiams, ir vakarėliui – „crostini“ su vynuogėmis ir varške

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 20 min.

Reikės:

saujos žaliųjų besėklių vynuogių,

1 prancūziško batono,

alyvuogių aliejaus,

šviežių čiobrelių,

180 g varškės,

druskos, pipirų.

„Crostini“ su vynuogėmis ir varške paruošimo būdas:

Prancūzišką batoną supjaustykite plonomis riekelėmis, apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir pakepkite ant grilio keptuvės arba 180 laipsnių orkaitėje, kol įgaus auksinę spalvą. Tuo tarpu kitoje keptuvėje aliejuje su čiobreliais kelias minutes pakepinkite vynuoges. Ant prancūziško batono riekelių tepkite varškės, sudėkite keptas vynuoges, pagardinkite druska, pipirais ir apšlakstykite alyvuogių aliejumi. Patiekite iš karto.

Gaivinančiam desertui – nekeptas jogurtinis tortas su vynuogėmis

Porcijos: 8

Reikės:

indelio žaliųjų besėklių vynuogių,

200 g viso grūdo avižinių sausainių,

80 g sviesto,

2 šaukštų skysto medaus,

500 ml jogurto,

2 šaukštų citrinos sulčių,

1 šaukšto tarkuotos citrinos žievelės,

400 ml grietinėlės,

1 pakelio želatinos.

Nekeptas jogurtinio torto su vynuogėmis paruošimo būdas:

Keptuvėje ištirpinkite sviestą. Atidėkite į šalį ir palaukite, kol sviestas šiek tiek atvės. Sutrupinkite sausainius, sumaišykite su sviestu ir išminkykite, kol gausite sausainių tešlą. Ja išklokite torto formą (24 cm skersmens) ir gerai įspauskite. 30 minučių palaikykite šaldytuve. Per tą laiką sumaišykite želatiną su 6 šaukštais vandens ir palikite išbrinkti (apie 10 minučių). Sumaišykite citrinos sultis, citrinos žievelę, medų ir jogurtą. Atskirame dubenyje gerai išplakite grietinėlę, kurią sumaišykite su jogurto mase. Puode pašildykite želatiną, stengdamiesi neužvirinti. Kai ji šiek tiek atvės, sumaišykite su jogurtiniu kremu. Šią masę supilkite ant sausainių, prieš tai ant jų išdėlioję dalį vynuogių. Dėkite tortą dviem valandoms į šaldytuvą, kad kremas sustingtų. Galiausiai papuoškite likusiomis vynuogėmis.