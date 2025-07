Arbūzų salotos: niekada nepagalvojo, kad šie ingredientai taip puikiai dera kartu

Niekada negalėjau pagalvoti, kas arbūzas ir sūris taip puikiai dera kartu! Šios salotos – tarsi vasara lėkštėje: sultingas arbūzas, traškus agurkas, švelni veganiška feta ir tikras Levanto perlas – 100 proc. gryna granatų melasa!

Skonis, kurį ragaudami Vidurio Rytuose žmonės perduoda iš kartos į kartą.

Ir taip – viskas be glitimo, be laktozės, be pridėtinio cukraus ir gyvulinės kilmės hormonų.

Reikės (2 porcijoms):

Pusė kubeliais pjaustyto arbūzo

2 agurkai , supjaustytas griežinėliais arba juostelėmis

50 g veganiškos fetos (rinkis kreminę, kuri tirpsta burnoje). Originaliame receptą naudojame autentišką fetą iš ožkos ir avies pieno.

1 šaukštelis 100 % grynos granatų melasos (ne sirupo!) ir jokio pridėtinio cukraus!

Žiupsnelis akmens arba Himalajų druskos

keli mėtų lapeliai – autentiškam Levanto akcentui.

Kaip gaminti arbūzų salotas:

1. Sudedame arbūzo ir agurko gabaliukus į lėkštę.

2. Užbarstome fetos.

3. Apšlakstome granatų melasa.

4. Pabaigiame su druska ir mėtomis – paprasta, bet gurmaniška.

Skanaus!