Fantastiškas naminis vyšnių džemas žiemai: nuostabus ir su duona, ir su ledais ar blynais

Žinau, jog esu anksčiau apsiskelbusi, kad žiemai gaminu tik aviečių ir slyvų uogienę, bet juk apie džemą, tai nieko nesakiau. O iš tikrųjų, tai tam yra rimta priežastis – varnėnai. Šiemet, dėka vėjuotų bei lietingų dienų, jie suvėlavo su derliaus nuėmimu ir nors nemažai žiedų šaltis nukando, bet vyšnių buvo į valias. Negaliu pasakyti, kad įsisupus į lietpaltį yra bais smagu tas vyšnias skinti, bet pamokas iš ankstesnių metų, tai aš išmokau. Puikiai pamenu, koks nervas sukyla ryte atsikėlus bei pamačius preciziškai nulestą medelį, kai dar iš vakaro visus informuoji, kad rytoj bus vyšnių skynimo ir darinėjimo diena. Gyveni ir mokaisi – varnėnai šiemet buvo pergudrauti.
Dabar mažumėlę daugiau apie patį vyšnių džemą. Cukraus ir uogų santykis yra truputį komplikuotas, nes tai labai priklauso nuo pačių vyšnių rūšies, o pas mus jos kaip reikiant rūgščios, bet 1 kilogramui išdarinėtų daugiau nei 600 g. cukraus aš nesu dėjusi. Virimo laikas taip pat priklauso nuo vyšnių rūšies (sultingesnės/mažiau sultingos), tad po valandos lėto virimo pradėkite tikrinti (lėkštutės metodas). Romas arba konjakas labai pagerina džemo skonį suteikdamas jam daugiau „gylio“, bet jis tikrai nėra būtinas, tad išsiversite ir be jo. Vyšnių džemas, jeigu norite, puikiai gali pavirsti ir vyšnių uogiene – tiesiog virkite trumpiau.
Naminis vyšnių džemas yra nuostabus su šviežiai kepta duona, vaniliniais ledais, natūraliu jogurtu, granola bei blynais. Nepatingėkite skirti šiek tiek laiko tam užknisančiam kauliukų rakinėjimui ir pasiruoškite fantastiško vyšnių džemo žiemai (aišku, nebūtinai jis žiemos sulauks:)).
Ingredientai:
1 kg. vyšnių (svoris nurodytas išdarinėtų, be kauliukų)
500–600 g. balto cukraus
1 arbatinio šaukštelio vanilės pastos arba 1 išskobtos vanilės ankšties
žiupsnelio druskos
3 šaukštų romo arba konjako (nebūtinai).
Naminio vyšnių džemo gaminimo eiga:
Visų pirma pasiruoškite stiklainius. Įsitikinkite, kad Jūsų stiklainiai neturi jokių įtrūkimų, o dangteliai švarūs, nesurūdiję ir sandariai užsidaro. Orkaitę įkaitinkite iki 130'C. Stiklainius su dangteliais kruopščiai išplaukite karštame vandenyje (galite su soda, bet tik ne su indų plovikliu). Dangtelius sudėkite į kepimo skardą išklotą kepimo popieriumi. Ant orkaitės grotelių patieskite kitą kepimo popieriaus lakštą ir sudėkite dar drėgnus stiklainius, bet taip, kad jie nesiliestų. Skardą su dangteliais įstumkite po grotelėm, uždarykite dureles ir viską kaitinkite apie 30 minučių. Karščiui atspariomis kepimo pirštinėmis atsargiai išimkite stiklainius su dangteliais iš orkaitės ir sudėkite ant švaraus virtuvinio rankšluosčio. Į šaldymo kamerą įdėkite nedidelę lėkštutę (vėliau su ja patikrinsite džemo tirštumą). Vyšnias nuplaukite po šaltu tekančiu vandeniu ir išdarinėkite (išimkite kauliukus). Į puodą sudėkite vyšnias, ant viršaus suberkite cukrų (iš pradžių 500 g.) ir palikite kambario temperatūroje 1 valandai arba nakčiai šaldytuve, kad išsiskirtų sultys. Puodą uždėkite ant labai aukštos ugnies (ne maksimalios), įberkite druskos, vanilės, romo arba konjako (jeigu naudojate) ir retkarčiais pamaišydami užvirkite. Nuolat maišydami, ant aukštos ugnies vyšnias virkite 4 minutes ir nugraibykite į paviršių iškilusias putas (tą darykite viso virimo metu, vos tik atsiras naujų).
Ugnį sumažinkite iki mažos, kad džemas tik švelniai kunkuliuotų ir kartkartėmis pamaišydami virkite nuo 1 iki 2 valandų (tikslus laikas priklauso nuo vyšnių sultingumo bei norimo džemo tirštumo). Iš pradžių vyšnios išleis nemažai sulčių, bet virimo pabaigoje skysčio turi likti ne itin daug. Praėjus 1 valandai pradėkite tikrinti tirštumą. Išimkite lėkštutę iš šaldymo kameros, užlašinkite šlakelį skysčio ir paverskite. Jeigu džemas nuteka labai greitai – virkite toliau ir po 20 minučių vėl patikrinkite (lėkštutę laikykite šaldymo kameroje). Jeigu greitai sustingsta, nenuteka ir pastūmus pirštu susiformuoja raukšlės – džemas paruoštas. Bet jeigu norite uogienės konsistencijos, o ne džemo, tuomet virimas baigtas, kai skystis nuo lėkštutės nuteka labai lėtai.
Į virimo pabaigą paragaukite ar netrūksta saldumo (priklauso nuo vyšnių rūšies) ir, jeigu reikia, įberkite papildomą 50 -100 g. cukraus. Būtinai ragaukite ir turėkite omeny, kad atvėsęs džemas bus saldesnis nei karštas! Naudojant papildomą kiekį cukraus uogienę pavirkite dar 5–10 minučių ir nepamirškite nugraibyti putų. Išvirusį džemą išpilstykite į paruoštus stiklainius iki pat viršaus ir sandariai užsukite dangtelius. Stiklainius dangteliu žemyn sustatykite ant virtuvinio rankšluosčio. Užklokite juos šiltais audiniais (pledas, keli frotiniai rankšluosčiai ar kt.) ir palikite lėtai vėsti visą parą. Paruoštą džemą laikykite vėsioje patalpoje, o atidarytą šaldytuve. Vyšnių džemą valgykite su duona, blynais, jogurtu, ledais ar granola.
Skanaus!