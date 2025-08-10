Grilyje išsikepkite sūrio ir pagardinkite šiuo ingredientu: džiaugsitės fantastiškai gardžiu rezultatu

Daugeliui vieni skaniausių patiekalų yra būtent su sūriu, todėl jis paprastai yra būtiniausių pirkinių sąraše. Tad ir nauji receptai visada pravers – pavyzdžiui, greito užkandžio, gurmaniškų salotų ar socialiniuose tinkluose karaliaujančios užtepėlės. Mažos išlaidos ir nedaug darbo apdovanos fantastišku rezultatu, rašoma pranešime spaudai.
Kaip ir kur laikyti sūrį?
Sūrių priskaičiuojama tūkstančiai rūšių, ir kiekvieno gerbėjo svajonė – visą šaldytuvą pripildyti gardžiausiais pasirinkimais. Pasinaudojant akcijomis dažnas apsirūpina gausesnėmis jo atsargomis, mat sūris, priklausomai nuo jo rūšies, gali ilgokai išstovėti ir sulaukti savo šlovės valandos virtuvėje.
Jei esate vienas tų, kurie be sūrio gyventi negali, „Iki“ kulinarijos šefė Elvyra Semaška dalijasi naudingais patarimais ir keliomis gudrybėmis, kaip šį produktą namuose laikyti, kad jis džiugintų ilgiau.
Prapjautą sūrį – suvyniokite ir įdėkite į indelį. „Jeigu pakuotės neatidarėte – tai nereikia nieko galvoti, dėkite sūrį į šaldytuvą ir suvartokite iki nurodytos datos. Jeigu jį jau paskanavote, nebedėkite atgal į tą pačią plėvelę, mat joje sūris drėks, o tai reiškia – greičiau ges. Gedimą skatins ir deguonis, todėl sūrį suvyniokite į sviestinį popierių žiūrėdami, kad perpjauta dalis būtų uždengta. Verta tuomet pasirūpinti dviguba apsauga – įdėkite dar ir į uždengiamą dėžutę. Taip ir sūris lėčiau, gers, ir kvapai šaldytuve mažiau maišysis“, – pataria E. Semaška.
Triukas su gabalėliu cukraus. Svarbu, kad sūrio neveiktų drėgmė, todėl galite į indelį įdėti ir kubelį cukraus. Jis ją sugers, o sūris ilgiau išliks tinkamas vartoti.
Skirtingiems sūriams – skirtingos lentynos. „Įtakos turi ir laikymo vieta šaldytuve. Geriausia nelaikyti jų durelėse, nes varstant šaldytuvą ten temperatūra labiausiai keičiasi – pieno produktai to nemėgsta. Minkštus sūrius dėkite į šalčiausią lentyną (paprastai – žemiausią, virš vairių ir daržovių stalčiaus). O brandintiems ir pusiau brandintiems geriau šiek tiek aukštesnė temperatūra, tad juos padėkite šaldytuvo viršuje“, – patarimais dalijasi „Iki“ kulinarijos šefė.
Tiesa, kai tiek daug skanių receptų su sūriu – bus mažas stebuklas, jeigu jis ilgai užsistovėtų šaldytuve. „Iki“ kulinarijos šefė E. Semaška dalijasi 3 ypač skaniais, nebrangiais ir greitais receptais.
Internautų pamėgta universalioji plakta feta per 5 minutes
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 5 min.
Reikės:
- 180 g fetos sūrio,
- 80 g šviežio tepamo sūrio,
- 3 šaukštų alyvuogių aliejaus,
- tarkuotos citrinos žievelės arba šviežiai spaustų citrinos sulčių.
- Ant viršaus pasirinktinai: skrudintų sezamų sėklų, smulkintų žalumynų, čili dribsnių, alyvuogių aliejaus, skysto medaus.
Plaktos fetos gaminimas:
1. Į maisto smulkintuvą sudėkite fetą, tepamą sūrį, alyvuogių aliejų ir citrinos žievelę. Maišykite, kol viskas virs glotnia ir kremine mase. Paragaukite – jei per sūru, įdėkite šiek tiek daugiau tepamo sūrio, galite įdėti ir šiek tiek graikinio jogurto.
2. Viskas – sudėkite į indą, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pabarstykite sausoje keptuvėje skrudintomis sezamų sėklomis, kitais mėgstamais pagardais ir patiekite.
3. Padažas neįtikėtinai universalus – į jį merkite traškučius ar duonos lazdeles, pjaustytas šviežias ar keptas daržoves, patiekite prie grilio patiekalų.
Ir vaikų, ir suaugusių dievinami tįstantys mocarelos kamuoliukai
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 20 min.
Reikės:
- 250 g mini mocarelos sūrio rutuliukų,
- 3–4 šaukštų miltų,
- 1–2 kiaušinių,
- 150 g džiūvėsėlių (arba 75 g džiūvėsėlių ir 75 g labai smulkiai sutrintų kukurūzų dribsnių),
- 1–2 šaukštų tarkuoto parmezano,
- aliejaus kepti,
- druskos,
- pipirų ar kitų prieskonių pagal skonį (ciberžolės, maltos paprikos, kario ar pan.).
Mocarelos kamuoliukų gaminimas:
1. Paruoškite tris dubenėlius. Į vieną suberkite miltus, kitame išplakite kiaušinius, o į trečią sudėkite džiūvėsėlius. Į kiaušinius įberkite druskos, pipirų, jei norite – ir kitų prieskonių. Galite naudoti tik džiūvėsėlius, bet jeigu juos sumaišysite su smulkiai sumaltais kukurūzų dribsniais – rutuliukai pavyks dar traškesni. Į džiūvėsėlius įberkite ir parmezano – taip skonis bus išraiškingesnis.
2. Išimkite mocarelos rutuliukus iš sūrymo ir nusausinkite sietelyje. Apibarstykite miltais, nukratykite perteklių, panardinkite į kiaušinius ir galiausiai apvoliokite džiūvėsėliuose. Įkaitinkite aliejų gilioje keptuvėje ir kepkite sūrio kamuoliukus, kol jie taps auksinės spalvos.
3. Padėkite mocarelos rutuliukus ant popierinio rankšluosčio, kad nusausintumėte aliejų, ir patiekite su mėgstamu padažu – pavyzdžiui, kečupu, česnakiniu ar ta pačia plakta feta.
Grilyje keptas bri sūris su šviežiomis uogomis
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 15 min.
Reikės:
- 2 bri sūrių,
- 2 šaukštelių alyvuogių aliejaus,
- 2 puodelių mišrių šviežių uogų,
- 3 šaukštelių balzaminio acto,
- 2 šaukštų medaus,
- šviežių bazilikų lapelių.
Grilyje kepto bri sūrio gaminimas:
1. Įkaitinkite grilį iki vidutinės temperatūros. Aštriu peiliu padarykite negilias įstrižas įpjovas bri sūryje, patepkite jį 1 šaukšteliu balzaminio acto ir atidėkite į šalį ant lėkštės.
2. Ant grotelių padėkite ketaus keptuvę ir įpilkite į ją aliejaus. Suberkite uogas, įpilkite 2 šaukštelius balzaminio acto ir išmaišykite. Kepkite 3–4 minutes, kad uogos suminkštėtų.
3. Kai uogos suminkštės, įdėkite bri sūrį šalia į keptuvę ir uždenkite dangtį. Kepkite dar apie 5–6 minutes arba kol sūris pradės burbuliuoti. Jei norite, tuo metu galite ant grotelių pakepinti ir duonos riekelių.
4. Kai bri sūris išsilydys, apšlakstykite jį ir uogas medumi, tada išimkite iš grilio. Prieš patiekiant, ant sūrio uždėkite keletą šaukštų uogų ir papuoškite šviežiais baziliko lapeliais. Patiekite su skrudintu prancūzišku batonu arba krekeriais. Skanaus!
Pomidorų, persikų ir buratos arba mocarelos salotos
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 20 min.
Reikės:
- 2 buratos arba mocarelos rutuliukų,
- 2 prinokusių persikų,
- 4 didelių pomidorų,
- saujelės šviežių bazilikų arba mėtų,
- 1 šaukšto pistacijų,
- trešnių, druskos,
- juodųjų pipirų.
Padažui:
- ½ puodelio alyvuogių aliejaus,
- 1 česnako skiltelės,
- ½ citrinos žievelės,
- 4 čiobrelių šakelių (jei nenorite gaminti padažo – tiesiog salotas apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir balzamiko padažu).
Mocarelos salotų gaminimas:
1. Paruoškite citrinų ir čiobrelių aliejų: mažame puode ant silpnos ugnies sumaišykite alyvuogių aliejų, išspaustą česnaką, citrinos žievelę ir čiobrelius. Švelniai pašildykite mišinį, tada išjunkite ugnį. Palikite 20 minučių, tada perkoškite.
2. Dėliokite salotas: lėkštėje išdėliokite skiltelėmis pjaustytus pomidorus, persikų griežinėlius (jei norite, prieš tai juos pagrilinkite) ir buratą arba mocarelą. Pabarstykite druska, pipirais, tada apšlakstykite citrinų ir čiobrelių aliejumi. Papuoškite bazilikais arba mėtomis, šviežiomis trešnėmis be kauliukų, pabarstykite pistacijomis. Mėgaukitės!