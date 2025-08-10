Verdame žuvienę: tobulą patiekalo skonį atskleis kelios gudrybės

Jai prireiks minimalaus pasiruošimo, nebrangių ingredientų, o maloniai šildantis sultinys vėsų vakarą tikrai taps nepakeičiama išvykų į gamtą klasika, rašoma pranešime spaudai.
Stovyklavimo meistrų bendraautorius Jonas Cimerman pabrėžia, kad ši sriuba ne veltui yra ypač vertinama stovyklautojų: karštas, maistingas sultinys ne tik atgaivina po ilgos dienos, bet ir padeda greičiau atgauti elektrolitų balansą. Vienas puodas reiškia mažiau indų plovimo, o tai svarbu, kai vandens turite ribotai. Kad žuvienė pavyktų nepriekaištingai, J. Cimerman dalinasi keliais paprastais patarimais.
„Kad žuvienė būtų dar gardesnė, ją geriausia virti iš kelių skirtingų žuvies rūšių – kiekviena jų suteiks savito sodraus skonio. Prieš virimą žuvį reikėtų nuskusti, jeigu žuvis turi žvynus, arba nulupti odą, pašalinti vidurius ir būtinai išpjauti žiaunas, nes jos gali apkartinti sultinį. Smulkių žuvelių galite nepjaustyti, stambesnes – perpjaukite į kelias dalis. Išvirusią žuvienę dar pamaišykite padegusia malkele, kad įgautų daugiau dūmo skonio ir nuskaidrėtų“, – sako J. Cimerman ir dalinasi ant laužo virtos žuvienės receptu.
Ant laužo virta žuvienė
Reikės:
- apie 1 kg šviežios skrostos atlantinės lašišos su galva;
- 4 vnt. svogūnų;
- 1 petražolių šaknies;
- 3 vnt. lauro lapų;
- 5 vnt. bulvių;
- 3 vnt. morkų;
- 10 vnt. juodų kvapniųjų pipirų grūdelių;
- 1 a. š. maltų juodų pipirų;
- svogūnų laiškų;
- nedidelės saujos druskos;
- 100 g grietinės;
- 6 l vandens.
Žuvienės gaminimas:
Verdant žuvį geriausia ją suvynioti į švarią, naują marlę, nes tai neleis žuvies dalims (kaulams) patekti į sultinį. Kad verdant marlė neišsivyniotų, suriškite arba apvyniokite tvirtu siūlu. Įdėkite paruoštą žuvį, druską, pipirus, svogūno galvas, bei petražolių šaknį į 7 litrų puodą ir virkite ant lėtos ugnies apie valandą.
Sultiniui išvirus, išimkite marlę su žuvimi ir suberkite supjaustytas bulves bei morkas. Kai žuvienė užvirs, į puodą sudėkite kapotus svogūnus, lauro lapus, likusius prieskonius. Žuvienė turi būti verdama tol, kol visi ingredientai taps minkšti. Tobulas skonis, kai patiekiama su grietine ir juodos duonos riekele.
Verdant ant laužo, tradiciškai, jeigu yra galimybė, užgrūdinkite sriubą: jai baigus virti, į sriubą įdėkite ir užgesinkite degančią alksnio malkelę. Ji sriubai suteiks papildomo dūmo skonio. Skanaus!