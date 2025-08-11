Į vaflių tešlą įdėkite šių produktų: iškeps nepaprastai purūs, traškūs ir kupini dar neatrasto skonio

Veganiškas French toast vaflis yra klasikinio patiekalo atitikmuo, kuris maloniai nustebins ne tik augalinės mitybos mėgėjus, bet ir visus, ieškančius naujų pusryčių ar desertų idėjų. Tradicinius ingredientus pakeitus augalinės kilmės produktais, vafliai iškeps nepaprastai purūs, traškūs ir kupini dar neatrasto skonio. Pasilepinkite saldžiais ir sveikesniais* pusryčiais, kurie praturtins jūsų mitybą organizmui taip reikalingais baltymais ir riebalais.
Veganiškas French toast vaflis
Reikės:
- Purškiamo augalinės kilmės aliejaus,
- 4 riekelių viso grūdo duonos,
- 120 ml „Alpro“ avižų gėrimo,
- 1 pakelio varškės miltelių (50 g),
- 1 arbatinio šaukštelio „Pumpkin Spice“ prieskonių,
- 3 valgomųjų šaukštų klevų sirupo.
Patiekimui:
- „Alpro“ sojos augalinės alternatyvos jogurtui,
- Vaisių, klevų sirupo.
Veganiško French toast vaflio gaminimas:
Įkaitink vaflinę ir papurkškite jos vidų aliejumi. Dubenyje sumaišykite „Alpro“ avižų gėrimą, varškės miltelius, „Pumpkin Spice“ prieskonius ir klevų sirupą. Avižų gėrimo mišinyje pamerkite duoną, gerai pamirkykite kiekvieną pusę. Įdėkite duoną į vaflinę ir kepkite kelias minutes, kol taps auksinės spalvos. Patiekite su „Alpro“ sojos augaline alternatyva jogurtui, mėgstamais vaisiais ir gausiai apšlakstyk klevų sirupu. Mėgaukitės, kol vaflis karštas ir traškus!
*„Alpro“ avižų gėrimas su 5 būtinomis maistinėmis medžiagomis: kalciu, jodu, ir vitaminais D2, B2, B9. „Alpro“ fermentuotas sojos produktas, natūralaus skonio, su 5 būtinomis masitinėmis medžiagomis: augaliniais baltymais, kalciu ir vitaminais D2, B6, B12. Subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas naudingi Jūsų gerai savijautai.