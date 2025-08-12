V. Radzevičius rekomenduoja išbandyti šias agurkų ir pomidorų salotas: puikiai tiks vasarai

„Nors agurkai ir pomidorai – absoliučiai skirtingi, tai – vienas iš kulinarijos pamatų. Agurkų gaiva ir traškumas, susijungę su pomidorų skonio sodrumu, lengva rūgštele ir maloniu saldumu praturtina visų šalių virtuves“, – teigia V. Radzevičius.
Pomidorai ir agurkai – bene populiariausios daržovės Lietuvoje. Šios daržovės itin mėgstamos dėl savo universalumo, nes puikiai papildo tiek kasdienius, tiek netradicinius patiekalus.
Agurkai ir pomidorai: nuo salotų – iki „raitos“
Pasak V. Radzevičiaus, agurkai ir pomidorai geriausiai tarpusavyje dera įvairiose salotose, ypač – daugelio žinomose ir pamėgtose graikiškose salotose. Tačiau, anot jo, šių daržovių kombinaciją galima sutikti praktiškai visame pasaulyje: nuo Pietų Amerikos iki tolimosios Japonijos.
„Išskirčiau „fatuš“ – tradicinį Vidurio Rytų patiekalą. Tai – Libane itin populiarios salotos, kuriose, be agurkų ir pomidorų, naudojama paskrudinta pitos duonelė ir žagrenio prieskoniai, suteikiantys pikantiškumo. Dėmesio vertas ir gaivus indiškas pagardas – „raita“, gaminamas iš jogurto, dažnai sumaišyto su agurkais, pomidorais ir įvairiomis žolelėmis. Tai – universalus priedas, atgaivinantis po aštrių indiškų patiekalų“, – pasakoja žinomas kulinaras.
Įdomiau nei salotos su grietine: indiškoji „raita“ su „biryani“
Agurkai, pomidorai, svogūnai, žiūpsnis krapų ir grietinė: tai – klasikinės lietuviškos vasaros salotos, tinkančios tiek prie bet kokių mėsiškų patiekalų ar tiesiog skanaujamos vienos. Vis dėlto, vasara – įdomių ir skanių atradimų metas. Todėl kulinarinių eksperimentų autorius V. Radzevičius kviečia išmėginti indiškąją „raita“ su šios šalies skonių kupinu ryžių patiekalu – „biryani“.
„Biryani“ – vienas skaniausių ir pakankamai paprastai pagaminamų indiškų patiekalų, kuris – ir sotus, ir skanus. Jį galite pasiruošti tiek daržovių pagrindu, tiek ir su vištiena ar kita mėsa. Jogurtiškoji „raita“ suteiks malonaus gaivinančio kontrasto, puikiai tinkančio tokiai pat gaiviai lietuviškai vasarai“, – teigia V. Radzevičius.
„Biryani“ reikės:
- 2 puodelių „basmati“ ryžių
- 3–4 puodelių vandens
- Žiupsnelio malto kardamono
- 1 lauro lapelio
- 1 cinamono lazdelės
- 2 valgomųjų šaukštų „ghee“ sviesto arba saulėgrąžų aliejaus
- 1 smulkinto svogūno
- 1 šaukštelio smulkinto imbiero
- 1 skiltelės smulkinto česnako
- 1 šaukštelio aitriosios paprikos miltelių
- 1 šaukštelio smulkintos kalendros
- 1 puodelio daržovių mišinio (smulkintų morkų, pupelių, bulvių ir kt.)
- 2 pomidorų (supjaustytų kubeliais)
Paruošti „raita“ prireiks:
- 2–3 lietuviškų trumpavaisių agurkų (supjaustytų kubeliais)
- 1 pomidoro (supjaustytų kubeliais)
- 1 šaukštelio kumino sėklų
- 1 šaukštelio ciberžolės
- 2 puodelių graikiško arba kito natūralaus skonio jogurto
- Saujos šviežios mėtos, kalendros lapelių
- Žiupsnio druskos, juodųjų pipirų
„Biryani“ paruošimas:
Nuplaukite „basmati“ ryžius ir apie 20 minučių juos pamirkykite vandenyje. Sudėkite juos į verdantį vandenį, kuriame įberta druskos, kardamono ir įdėta cinamono lazdelė.
Ryžius virkite, kol jie šiek tiek suminkštės. Juos nukoškite ir atidėkite į šoną.
Dideliame puode įkaitinkite ghee sviestą arba saulėgrąžų aliejų. Sudėkite smulkintą svogūną, suberkite kumino sėklas, kardamoną ir troškinkite, kol svogūnas įgaus auksinę spalvą.
Įdėkite smulkinto česnako, smulkinto imbiero ir kaitinkite, kol išsiskirs česnako aromatas.
Suberkite daržovių mišinį ir troškinkite apie 2–3 minutes. Tuomet sudėkite 2 smulkintus pomidorus ir kaitinkite, kol jie suminkštės.
Į puodą įmaišykite ciberžolės, aitriosios paprikos, kalendros miltelių. Po to įpilkite pusę puodelio jogurto, įdėkite mėtos, kalendros lapelių ir kaitinkite, kol daržovės bus beveik suminkštėjusios.
Metas sluoksniuoti „biryani“. Į kepimo formą sudėkite pusę iškeptų daržovių, o ant jų užberkite pusę išvirtų ryžių. Tuomet sudėkite likusias daržoves ir likusius ryžius.
Kepimo formą užklokite folija ir pašaukite į iki 180° įkaitintą orkaitę, kurioje troškinį kepkite apie 20 minučių.
Visiškai iškepusį „biryani“ sudėkite į lėkštes ir patiekite su dar vienu išskirtiniu patiekalu – indišku pagardu „raita“.
Paruoškime „raita“:
Dubenyje išplakite likusį jogurtą, kol pasidarys švelnus ir vientisas.
Į dubenį sudėkite vieną smulkintą pomidorą ir agurkus, įberkite druskos, juodųjų pipirų, kumino ir išmaišykite.
Paruoštą pagardą padėkite į šaldytuvą, kad atvėstų.
Patiekite atvėsintą „raita“ su visiškai iškepusiu „biryani“. Papuoškite patiekalus kalendros lapeliais.
Skanaus!