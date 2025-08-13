Šoninės suvožtinis: idealūs ir sotūs pusryčiai pagal K. Krivicką

Šįkart jis siūlo išbandyti patiekalą, kuris nepaliks abejingų.
Tai šoninės suvožtinis su Pico de Gallo – idealu stipriems pusryčiams.
Pico de Gallo ingredientai:
- 1 didelis prinokęs kubeliais pjaustytas pomidoras
- ½ saldaus smulkiai pjaustyto svogūno
- skiltelė smulkinto česnako
- 3–4 šaukštai kapotos kalendros
- 1 žaliosios citrinos sultys
- Druska, juodieji pipirai
- Pico de Gallo gaminimas:
- Viską metame į bliūdą, pagardiname druska bei pipirais ir išmaišome.
Šoninės suvožtiniui reikės:
- Suvožtinių duonelės
- 8 rūkyto sūrio riekelės
- 120 g šalto rūkymo šoninės plonomis juostelėmis
- 2 prinokuisų avokadų
- šlakelio žaliosios citrinos sulčių.
Šoninės suvožtinio gaminimas:
Avokadus nulupame, stambiai sutriname (kaulų trinti nerekomenduoju :), pilame šlakelį žaliosios citrinos sulčių, išmaišome. Šoninės juosteles paskrudiname virš žarijų, duonelių apačias pašildome, viršūnėles apklojame sūrio riekelėmis ir uždaroje kepsninėje keletą minučių kepame kol sūris taps minkštas.
Statome suvožtinį: duonelė, šoninės juostelės, trintas avokadas, Pico de Gallo, duonelės kepurė su sūriu. Skanaus!
