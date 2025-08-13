Žinios, kurios šviečia.
Šoninės suvožtinis: idealūs ir sotūs pusryčiai pagal K. Krivicką

2025 m. rugpjūčio 13 d. 10:18
Kristupas Krivickas
Žinomas barbekiu kultūros puoselėtojas, receptų knygų autorius ir maisto tinklaraščio kūrėjas Kristupas Krivickas dalinasi savo gardžiausiais grilio receptais.
Šįkart jis siūlo išbandyti patiekalą, kuris nepaliks abejingų.
Tai šoninės suvožtinis su Pico de Gallo – idealu stipriems pusryčiams.
Pico de Gallo ingredientai:
  • 1 didelis prinokęs kubeliais pjaustytas pomidoras
  • ½ saldaus smulkiai pjaustyto svogūno
  • skiltelė smulkinto česnako
  • 3–4 šaukštai kapotos kalendros
  • 1 žaliosios citrinos sultys
  • Druska, juodieji pipirai
  • Pico de Gallo gaminimas:
  • Viską metame į bliūdą, pagardiname druska bei pipirais ir išmaišome.
Šoninės suvožtiniui reikės:
  • Suvožtinių duonelės 
  • 8 rūkyto sūrio riekelės 
  • 120 g šalto rūkymo šoninės plonomis juostelėmis 
  • 2 prinokuisų avokadų
  • šlakelio žaliosios citrinos sulčių.

Šoninės suvožtinio gaminimas:

Avokadus nulupame, stambiai sutriname (kaulų trinti nerekomenduoju :), pilame šlakelį žaliosios citrinos sulčių, išmaišome. Šoninės juosteles paskrudiname virš žarijų, duonelių apačias pašildome, viršūnėles apklojame sūrio riekelėmis ir uždaroje kepsninėje keletą minučių kepame kol sūris taps minkštas.
Statome suvožtinį: duonelė, šoninės juostelės, trintas avokadas, Pico de Gallo, duonelės kepurė su sūriu. Skanaus!
