Pirmas dalykas, kurį skuba gaminti grįžus po atostogų – neįmanoma nesimėgauti

Voveraičių sriuba su lydytu sūreliu
Ingredientai:
- 1 svogūnas;
- 1 morka;
- 1 skiltelė česnako;
- 0,5 poro;
- 4 bulvės;
- 0,5 l voveraičių;
- 1 v. š. sviesto;
- Druskos pagal skonį;
- Žiupsnis pipirų;
- 1 a. š. „Sriubų prieskonių“;
- 100 g lydyto sūrelio;
- 1 v. š. smulkintų krapų ir laiškinių česnakų;
- 2 v. š. ryžių; 2 l vandens/sultinio.
Voveraičių sriubos gaminimas:
Daržoves nulupame, nuplauname. Svogūną, porą, česnaką supjaustome smulkiais gabalėliais, morką sutarkuojame. Puode įkaitiname sviestą, sudedame ir pakepiname daržoves. Suberiame voveraites ir pakepiname apie 5 – 7 min. Sudedame kubeliais pjaustytas bulves, suberiame ryžius, prieskonius, užpilame vandeniu arba sultiniu ir verdame apie 20 min. Įmaišome lydytą sūrelį ir smulkintus žalumynus. Sriubą užverdame dar kartą. Pilstome į dubenėlius ir mėgaujamės.
voveraitėssriubagrybai
