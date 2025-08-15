Žinios, kurios šviečia.
Pirmas dalykas, kurį skuba gaminti grįžus po atostogų – neįmanoma nesimėgauti

2025 m. rugpjūčio 15 d.
Po atostogų – pirmas dalykas, kurį gaminu grįžusi, tai voveraičių sriuba.
Voveraičių sriuba su lydytu sūreliu
Ingredientai:
  • 1 svogūnas;
  • 1 morka;
  • 1 skiltelė česnako;
  • 0,5 poro;
  • 4 bulvės;
  • 0,5 l voveraičių;
  • 1 v. š. sviesto;
  • Druskos pagal skonį;
  • Žiupsnis pipirų;
  • 1 a. š. „Sriubų prieskonių“;
  • 100 g lydyto sūrelio;
  • 1 v. š. smulkintų krapų ir laiškinių česnakų;
  • 2 v. š. ryžių; 2 l vandens/sultinio.

Voveraičių sriubos gaminimas:

Daržoves nulupame, nuplauname. Svogūną, porą, česnaką supjaustome smulkiais gabalėliais, morką sutarkuojame. Puode įkaitiname sviestą, sudedame ir pakepiname daržoves. Suberiame voveraites ir pakepiname apie 5 – 7 min. Sudedame kubeliais pjaustytas bulves, suberiame ryžius, prieskonius, užpilame vandeniu arba sultiniu ir verdame apie 20 min. Įmaišome lydytą sūrelį ir smulkintus žalumynus. Sriubą užverdame dar kartą. Pilstome į dubenėlius ir mėgaujamės.
