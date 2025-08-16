Kečupas iš cukinijų: labai skanus, nesiskiriantis nuo pirktinio, tik daug sveikesnis

Labai skanus ir tekstūra niekuo nesiskiriantis nuo pirktinio, dėl mažesnio cukraus bei acto kiekio jis yra dar ir gerokai sveikesnis.
Puikus padažas prie griliaus, mėsos patiekalų, karštų sumuštinių bei šauni dovana Jūsų draugams ar artimiesiems, kurie neturi laimės spręsti „kur dėti cukinijas“ galvosūkio.
Jeigu šį kečupą gaminti planuojate iš paršelio dydžio cukinijos, būtinai perkaitykite pastabas.
Ingredientai:
- 1,5 kg. cukinijų
- 0,5 kg. svogūnų
- 1 ir 0,5 šaukšto druskos
- 0,5 stiklinės cukraus ( 125 ml.)
- 125 ml. obuolių acto
- 1 arbatinio šaukštelio maltos raudonos paprikos
- 1 arbatinio šaukštelio maltos aštrios paprikos (nebūtinai)
- 0,5 arbatinio šaukštelio šviežiai maltų juodųjų pipirų
- 400 g. pomidorų pastos (ne padažo!)
Cukinijų kečupo gaminimo eiga:
Cukinijas nuplaukite, nupjaukite galiukus ir nuskuskite arba nulupkite odelę. Perpjaukite jas išilgai ir šaukšto pagalba pašalinkite sėklas, jeigu jos yra. Cukinijas sutarkuokite burokine tarka ir sudėkite į didesnį dubenį. Svogūnus nulupkite, sutarkuokite burokine tarka (galite pasinaudoti ir maisto smulkintuvu) ir sudėkite į dubenį su cukinijom.
Suberkite druską, viską gerai išmaišykite, uždenkite dangčiu ar maistine plėvele ir įdėkite į šaldytuvą nakčiai (minimaliai 6 valandoms). Daržoves perdėkite į puodą, kuriame virsite kečupą, suberkite cukrų, viską gerai išmaišykite ir užvirinkite ant vidutinės aukštos ugnies. Ugnį sumažinkite iki vidutinės ir retkarčiais pamaišydami virkite (neuždengę puodo dangčiu) apie 30–40 minučių. Jeigu viskas verda pernelyg intensyviai ir taškosi, mažinkite ugnį.
Dabar į puodą supilkite actą, maltas paprikas ir šviežiai maltus juoduosius pipirus. Viską išmaišykite ir neuždengę puodo virkite dar 15 minučių. Sudėkite pomidorų pastą, išmaišykite ir dabar jau uždengę puodą dangčiu virkite apie 10 minučių. Visą masę sutrinkite iki vientisos konsistencijos.
Galite naudoti rankinį trintuvą arba kokteilinę. Naudodami kokteilinę visą masę sumiksuokite per du/ tris kartus, jokiu būdu neužpildydami jos iki viršaus ir visuomet laikydami ranką ant dangčio, nes plakant karštus produktus, jis kartais nušoka ir tuomet kečupas papuoš Jūsų lubas. Jeigu kečupo konsistencija Jums per skysta, tuomet dar pavirkite jį ant mažos vidutinės ugnies nuolat maišydami.
Paragaukite kečupo ar netrūksta druskos, tik turėkite omenyje, kad atvėsęs jis bus sūresnis nei karštas, todėl geriau šiek tiek mažiau nei per daug. Karštą kečupą išpilstykite į sausus bei iškaitintus stiklainius (kaip paruošti stiklainius skaitykite recepto pabaigoje, po pastabomis), pripildami iki pat viršaus ir iš karto sandariai užsukite dangteliais.
Stiklainius su kečupu apverskite dangteliu žemyn ir sustatykite ant virtuvinio rankšluosčio. Užklokite juos šiltais audiniais (pledas, keli frotiniai rankšluosčiai ar kt.) ir palikite lėtai vėsti visą parą. Kečupą laikykite vėsiame rūsyje arba šaldytuve.
Pastabos:
Jeigu kečupui naudosite dideles, peraugusias cukinijas, sėklų jose bus gausu ir jas išskobus neteksite nemenkos dalies reikiamo svorio. Todėl prieš tarkuojant (nuluptas ir be sėklų) pasverkite ir naudokite apie 1,3 kg. Jeigu nenorite, kad kečupas turėtų aštrumo, maltą aštrią papriką keiskite tokiu pačiu kiekiu saldžios (iš viso bus 2 arbatiniai šaukšteliai saldžios paprikos).
Stiklainių paruošimas:
Pirmiausia įsitikinkite, kad Jūsų stiklainiai neturi jokių įtrūkimų, o dangteliai švarūs, nesurūdiję ir sandariai užsidaro. Orkaitę įkaitinkite iki 130'C. Stiklainius su dangteliais kruopščiai išplaukite karštame vandenyje (galite su soda, bet tik ne su indų plovikliu). Dangtelius sudėkite į kepimo skardą išklotą kepimo popieriumi. Ant orkaitės grotelių patieskite kitą kepimo popieriaus lakštą ir sudėkite dar drėgnus stiklainius, bet taip, kad jie nesiliestų. Skardą su dangteliais įstumkite po grotelėm, uždarykite dureles ir viską kaitinkite apie 30 minučių. Karščiui atspariomis kepimo pirštinėmis atsargiai išimkite stiklainius su dangteliais iš orkaitės ir sudėkite ant švaraus virtuvinio rankšluosčio.
Labai kviečiu išbandyti ir džiaugtis derliumi!
kečupascukinijosmarinavimas
