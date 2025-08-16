Naminis adžikos padažas: tobulas gardinti sriubas, mėsos, žuvies patiekalus

Adžikos pagrindiniai ingredientai yra pomidorai, paprika, čili pipirai, česnakas, druska, bei įvairūs prieskoniai, tokie kaip kalendra, o kartais ir riešutai.
Elenos adžika
Reikės:
- 2,5 kg pomidorų
- 1 kg morkų
- 1 kg saldžiųjų raudonųjų paprikų
- 1 stiklinės (250 ml) aliejaus
- 1 stiklinės (250 ml) cukraus
- ¼ stiklinės druskos
- 100 ml acto
- 1 stiklinės maltų česnakų
- 2–3 čili pipirų
Adžikos padažo gaminimas:
Viską sumalti mėsmalėje, supilti 1 stiklinę aliejaus, 1 stiklinę cukraus, ¼ stiklinės druskos. Pilti viską į puodą ir troškinti ant mažesnės ugnies apie 1 val. Likus 10 min iki virimo pabaigos dėti 1 stiklinę mėsmalėje sumaltų česnakų, supilti actą ir pagal skonį dėti čili pipiriukus: 3–4 vnt švelnesnei versijai ar 6–7 vnt, jei norima aštriau. Adžiką supilstyti į sausus stiklainius, palaikyti šiltai, kitą dieną išnešti į rūsį.
Elena Lukšaitė
adžikapadažaskonservavimas
