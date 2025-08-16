Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
MaistasPasigamink

Naminis adžikos padažas: tobulas gardinti sriubas, mėsos, žuvies patiekalus

2025 m. rugpjūčio 16 d. 08:59
Lrytas.lt
Adžika yra aštrus padažas, kilęs iš Kaukazo regiono. Jis dažnai naudojamas kaip padažas prie mėsos, daržovių, žuvies patiekalų, sriubų ir marinatų.
Daugiau nuotraukų (3)
Adžikos pagrindiniai ingredientai yra pomidorai, paprika, čili pipirai, česnakas, druska, bei įvairūs prieskoniai, tokie kaip kalendra, o kartais ir riešutai.
Elenos adžika
Reikės:
  • 2,5 kg pomidorų
  • 1 kg morkų
  • 1 kg saldžiųjų raudonųjų paprikų
  • 1 stiklinės (250 ml) aliejaus
  • 1 stiklinės (250 ml) cukraus
  • ¼ stiklinės druskos
  • 100 ml acto
  • 1 stiklinės maltų česnakų
  • 2–3 čili pipirų

Adžikos padažo gaminimas:

Viską sumalti mėsmalėje, supilti 1 stiklinę aliejaus, 1 stiklinę cukraus, ¼ stiklinės druskos. Pilti viską į puodą ir troškinti ant mažesnės ugnies apie 1 val. Likus 10 min iki virimo pabaigos dėti 1 stiklinę mėsmalėje sumaltų česnakų, supilti actą ir pagal skonį dėti čili pipiriukus: 3–4 vnt švelnesnei versijai ar 6–7 vnt, jei norima aštriau. Adžiką supilstyti į sausus stiklainius, palaikyti šiltai, kitą dieną išnešti į rūsį.
Elena Lukšaitė
adžikapadažaskonservavimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.