Šokolado ir karamelės blynų tortas: puikiai pagamins net vaikai

Tešlai reikės:
- 75 ml verdančio vandens
- 3 kiaušinių
- 225 ml pieno
- 115 g miltų
- 35 g kakavos
- 35 g aliejaus
- Kremui reikės:
- 300 g kreminio sūrio (kambario temperatūros)
- 30 g cukraus pudros
- 80 g plakamosios grietinėlės (šaltos)
- 100 g karamelės (galite bandyti su pistacijų kremu) + keletas šaukštų karamelės dėti ant kremo
Šokolado apliejimui reikės:
- 150 g juodojo( galima pieniško) šokolado
- 20 g aliejaus (naudojau kokoso)
Blynų torto gaminimas:
Pirmiausia pasiruošiame kremą. Visus produktus sudedame į indą ir mikseriu išmaišome iki standumo. Dedame į šaldytuvą. Blynų tešlai kiaušinius išplakame su aliejumi, miltus sumaišome su kakava. Į kiaušinių masę pilame dalį pieno, dalį miltų-maišome. Vėl pilame likusius miltus ir likusį pieną. Supilame verdantį vandenį ir gerai išmaišome. Gautą masę perkošiame per sietelį, kad neliktų tešlos gumuliukų. Kepame lietinius be aliejaus. Man gavosi 10 blynų. Kai blynai iškepti ir atvėsę, tiesiame ant stalo folijos, imame pirmą blyną, tepame kremą ir truputį karamelės(ẓ̌r.foto), tada vėl blynas-kremas-karamelė (žr. foto), kol sutepame visus blynus. Dabar viską atsargiai suvyniojame į ritinį, užspaudžiame galus ir dedame į šaldytuvą per naktį. Ryte vyniotinis bus sustingęs. Ištirpiname šokoladą su aliejumi ir apliejame vyniotinį, dedame į šaldytuvą valandai susitingti... Blynų vyniotinis gavosi ne per saldus, puikiai skonį gaivina švieżios uogos. Puikiai gali pagaminti vaikai ir taip pradžiuginti tėčius.
„Skanaus maisto pasaulis“