Prireiks vos kelių minučių vakare, o ryte jūsų lauks jau paruošti sotūs, maistingi ir labai gardūs pusryčiai

„Overnight“ avižiniai dribsniai – tai paprastas, greitas ir itin patogus pusryčių variantas, leidžiantis ryte mėgautis maistingu patiekalu be jokio papildomo vargo. Prireiks vos kelių minučių vakare, o ryte jūsų lauks paruošta soti ir labai gardi avižinė košė. Šis gaminimo būdas nereikalauja daug laiko ir pastangų. Tereikia pridėti jūsų mėgstamų pagardų.
„Overnight“ avižiniai dribsniai su chia, uogų kompotu ir migdolų kremu
Reikės:
50 g avižinių dribsnių,
20 g chia sėklų,
1 tarkuotos kriaušės,
275 ml „Alpro“ avižų gėrimo,
100 g „Alpro“ augalinės alternatyvos jogurtui,
200 g šaldytų uogų mišinio (mėlynių, gervuogių ir aviečių).
Papildomai papuošti:
1½ valgomojo šaukšto klevų sirupo,
¼ arbatinio šaukštelio malto cinamono,
½ arbatinio šaukštelio vanilės ekstrakto,
1 banano, supjaustyto griežinėliais,
2 valgomųjų šaukštų migdolų kremo (galima keisti kitu mėgiamu riešutų kremu).
Avižinių dribsnių gaminimas:
Sudėkite avižas, chia sėklas, kriaušę, „Alpro This Is Not M*lk 1,8%“ avižų gėrimą ir „Alpro“ augalinę alternatyvą jogurtui į dubenį, išmaišykite, laikykite šaldytuve per naktį. Į keptuvę sudėkite šaldytas uogas, klevų sirupą, cinamoną ir vanilę, ant vidutinės ugnies virkite 6–8 minutes, kol uogos atitirps ir išleis skystį, kad gautųsi kompoto tekstūra. Nuimkite nuo ugnies ir atidėkite į šalį, kad visiškai atvėstų. Kai būsite pasiruošę patiekti, avižinius dribsnius padalinkite į 4 dubenėlius, ant viršaus uždėkite griežinėliais supjaustytą bananą, uogų kompotą ir migdolų kremą. Skanaus!