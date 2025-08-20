Naminė kvapni riešutų duona: nepaprastai skanu, sveika ir sotu

Tačiau ar tikrai žinote, kaip juos laikyti namuose? Dažnas vis dar daro klaidą.
Jeigu riešutus ketinate valgyti artimiausiu metu – dėkite į tamsesnę ir vėsesnę virtuvės spintelę ir nesukite galvos. Tačiau jeigu pasinaudoję patraukliu pasiūlymu norite turėti atsargų ilgesniam laikui – skirkite vietos šaldytuve ar šaldiklyje. Priežastis paprasta: riešutuose yra daug nesočiųjų riebalų, kurie yra jautrūs aplinkos veiksniams. Jei riešutai gauna šviesos, deguonies ir šilumos, jie greičiau genda. Todėl geriausia perdėti juos į sandarų indą ir dėti į šaldytuvą – ten riešutai gerokai ilgiau išlaikys savo skonį ir aromatą.
„Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė primena ir kitą svarbų žingsnį – prieš valgant riešutus reikėtų nuplauti. Taip ne tik pašalinsite galimus nešvarumus, bet ir pagerinsite jų skonines, maistines savybes. O jeigu turite laiko – juos pamirkykite bent 5–6 valandas. Tekstūra bus dar malonesnė, o jei riešutai su odele, kuri kartais gali būti karti, tuomet ją bus visai lengva nulupti.
Riešutai – puikus kelionės kompanionas
Ruošiatės į kelionę ar trumpą išvyką? Puiku! Pasiruošimas kelionei yra nemenkas uždavinys – be būtiniausių daiktų ir mėgstamų žaislų mažiausiems, verta įsitikinti, kad jūsų bagaže yra sveikų užkandžių, kuriuos galėsite pasiūlyti kelionės metu.
„Riešutai yra puikus pasirinkimas kelionėms, nes juos lengva supakuoti ir nešiotis, jie neužima daug vietos, greitai nesugenda, nesudaro netvarkos ir neturi stipraus kvapo, kuris gali erzinti kitus. O jų įvairovė reiškia, kad kiekvienas ras sau tinkamą. Be abejo, išrankiausi keliautojai yra vaikai, kurie mėgsta kramsnoti kelionės metu.
Skanūs užkandžiai padės išvengti alkio, nuobodulio ir kaprizų, taip pat visai slapčia gali būti ir sveiki. Didelis riešutų privalumas ir tai, kad jie greitai pasotina – todėl staiga praalkus, nereikės verstis per galvą ieškant artimiausios kavinės“, – sako J. Tamoševičienė.
Riešutai patys savaime yra skanus ir greitas užkandis, tačiau juos galima ir dar labiau pagardinti. Pavyzdžiui, „Iki“ kulinarijos šefė siūlo tiesiog su mėgstamais prieskoniais ir šlakeliu aliejaus paskrudinti jų orkaitėje – jie bus kvapnūs, traškūs ir nustebins naujais skoniais. Tiks ir tiesiog užkandžiauti, ir jais gardinti salotas, košes ar jogurtą. Galite prieš tai juos apvolioti ir meduje – tuomet karamelizuosis ir bus net kaip desertas.
Riešutai tiks ir pusryčiams ne namuose – pavyzdžiui, traški granola bus skani ir viena, patogiai sudėta į indelį, ir užpilta jogurtu. Naminės kvapnios riešutų duonos kepaliukas bus skaniausias pagrindas sumuštiniams ar užtepėlėms, o pačių pasigaminti batonėliai suteiks energijos. J. Tamoševičienė dalijasi receptais:
Trašku ir sveika: naminė granola
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 10 min. (+ laikas kepimui)
Reikės:
- 1 puodelio įvairių riešutų: žemės, anakardžių, migdolų, braziliškų ir kt.,
- ½ puodelio sėklų: saulėgrąžų, sezamų, moliūgų,
- 1/3 puodelio stiprios juodos arba žalios arbatos,
- 3 šaukštų medaus,
- ½ citrinos sulčių,
- pagal skonį – razinų,
- džiovintų spanguolių,
- bananų,
- slyvų ir abrikosų,
- žiupsnelio druskos.
Naminės granolos gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 160 laipsnių Celsijaus. Didesnius riešutus galite grubiai pasmulkinti ir sumaišykite su sėklomis ir dribsniais. Užpilkite mišinį drungna arbata su medumi, citrinos sultimis ir druska. Viską sumaišykite, tolygiai paskirstykite ant kepimo popieriumi išklotos skardos ir įdėkite į įkaitintą orkaitę. Kepkite mišinį 10 minučių, tada išmaišykite ir kepkite dar 10 minučių. Šį procesą kartokite tris ar keturis kartus, visas kepimo laikas bus apie 30–40 minučių, kol dribsniai bus auksinės rudos spalvos. Atvėsusią granolą pabarstykite razinomis, spanguolėmis ir mėgstamais priedais, tada perkelkite į stiklainį.
Sėklų ir riešutų duona be glitimo
Porcijos: 6 (27 x 11 cm forma)
Gaminimo laikas: 80 min.
Reikės:
- 200 g lazdynų riešutų,
- 200 g migdolų,
- 100 g saulėgrąžų,
- 50 g sezamų sėklų,
- 50 g moliūgų sėklų,
- 2 šaukštelių druskos,
- 3 šaukštų alyvuogių arba kokosų aliejaus,
- 1 šaukšto klevų sirupo arba medaus (nebūtina),
- 5 kiaušinių,
- 1 cukinijos,
- 1 morkos.
Sėklų ir riešutų duonos gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 175 °C. Kepimo formą ištepkite alyvuogių arba kokosų aliejumi arba išklokite kepimo popieriumi. Į maisto smulkintuvą sudėkite riešutus ir sėklas. Sumalkite juos, bet ne per smulkiai – svarbu, kad gabaliukai liktų maži, bet nevirstų miltais. Paruoštus riešutus ir sėklas supilkite į didelį dubenį, įpilkite druskos, alyvuogių aliejaus ir, jei norite, klevų sirupo arba skysto medaus. Gerai išmaišykite, po vieną įmušant kiaušinius. Cukiniją ir morką sutarkuokite ir nusausinkite cukinijos sultis. Daržoves įmaišykite į tešlą. Paruoštą tešlą supilkite į kepimo formą ir palikite 15 minučių. Po to įdėkite į orkaitę ir kepkite 60–70 minučių. Prieš pjaustydami duoną, palaukite, kol ji atvės.
Namų gamybos energiniai batonėliai
Porcijos: apie 12 batonėlių
Gaminimo laikas: 10 min.
Reikės:
- 150 g mėgstamų riešutų (tiks, pvz., migdolai, anakardžiai, žemės riešutai),
- 70 g sėklų (pvz., moliūgų ir saulėgrąžų),
- 70 g džiovintų spanguolių,
- 4 šaukštų medaus,
- 4 šaukštų migdolų kremo,
- 40 g juodojo šokolado,
- žiupsnelio druskos,
- žiupsnelio cinamono.
Naminių energetinių batonėlių gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C. Išskirstykite riešutus ant kepimo popieriumi išklotos kepimo skardos ir kepkite 10–12 minučių, kol jie šiek tiek parus. Mažame puode ant silpnos ugnies pakaitinkite 4 šaukštus medaus ir 4 šaukštus migdolų kremo, kol jie išsilydys ir gerai susimaišys. Dideliame dubenyje sumaišykite skrudintus riešutus, sėklas, spanguoles ir žiupsnelį druskos, cinamono. Medaus ir migdolų kremo mišinį supilkite ant riešutų ir sumaišykite. Kepimo formą išklokite kepimo popieriumi, sudėkite mišinį ir gerai suspauskite. Atšaldykite šaldytuve mažiausiai 30 minučių. Ištirpinkite 40 g šokolado ir padenkite juo sutvirtėjusį mišinį. Atšaldykite dar 10 minučių. Mišinį supjaustykite norimo dydžio batonėliais ir laikykite sandariai uždarytame inde šaldytuve.
