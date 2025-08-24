Pasiruoškite žiemai: paprastas, senas pomidorų ir agurkų salotų receptas iš seno močiutės sąsiuvinio

Paprastos, bet labai gardžios salotos ne tik papuoš stalą, bet ir primins vaikystės skonius. Lengvai pagaminamos, patikrintos laiko.
Žiemą atidarę stiklainį visada džiaugsitės traškių ir gaivių salotų, kurios tiks kaip bet koks garnyras. Nors aš, tiesą sakant, godžiai valgydavau net ir vienas.
Pomidorų ir agurkų salotos su žele žiemai:
Reikės (apie 4–5 stiklainiams po 0,5 l):
- 1 kg agurkų,
- 1 kg pomidorų,
- 2 svogūnų,
- 1 krapų šakelės kiekvienam stiklainiui,
- (norint paįvairinti skonį, galite dėti 1 morką, 1 papriką).
Marinatui:
- 1 l vandens,
- 2 v. š. druskos,
- 4 v. š. cukraus,
- 100 ml 9 proc. acto,
- 1 pakelio želė miltelių (be skonio, skirtos konservavimui).
Pomidorų ir agurkų salotų gaminimas:
Agurkus supjaustykite griežinėliais. Pomidorus – skiltelėmis. Svogūną – pusžiedžiais. Stiklainius paruoškite. Išplaukite ir orkaitėje ar garuose pakaitinkite stiklainius ir dangtelius. Į kiekvieną stiklainį dėkite krapų šakelę, sluoksniuokite agurkus, pomidorus, svogūną. Užvirinkite vandenį su druska ir cukrumi, įpilkite acto. Atskirai nedideliame kiekyje vandens išbrinkinkite želė miltelius, tada įmaišykite į verdantį marinatą. Karštu marinatu užpilkite stiklainiuose esančias daržoves ir sandariai užsukite stiklainius. Stiklainius kaitinkite puode su verdančiu vandeniu apie 10–12 minučių. Atvėsinkite apvertus dangteliais žemyn ir uždenkite rankšluosčiu.
