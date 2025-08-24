Rūkytos skumbrės užtepėlė – valgysit nuo ryto iki vakaro

„Kad žuvis būtų šviežia, iškart po įsigijimo ją reikia laikyti tinkamoje, 0–4 laipsnių temperatūroje, todėl nelaikykite žuvies ilgai šiltame automobilyje. Jeigu iš parduotuvės nevažiuosite tiesiai namo, galite pasiimti šaltkrepšį ar specialiai šaldytiems produktams skirtą maišelį“, – pataria J. Tamoševičienė.
Šaldytuve laikoma žuvis išlieka šviežia tik vieną-dvi dienas, tačiau svarbu ir paisyti ant etiketės nurodytos galiojimo datos, atkreipti dėmesį į pakavimo datą, pabrėžia kulinarijos šefė. Geriausia žuvį padėti ten, kur temperatūra žemiausia – paprastai ant apatinės šaldytuvo lentynos. Ją reikėtų laikyti sandarioje pakuotėje, kad jos kvapai nepersiduotų kitiems maisto produktams, ir pati žuvis nesugertų šaldytuvo kvapų. Galima naudoti maistinę plėvelę, vakuuminius maišelius arba sandarius indus.
„Norėdami prailginti žuvies šviežumą, šaldytuve galite ją padėti ant ledo sluoksnio. Ledą reikėtų reguliariai papildyti, kad būtų palaikoma žema temperatūra“, – akcentuoja J. Tamoševičienė.
Termiškai apdorotą žuvį šaldytuve galima laikyti iki 3–4 dienų, karštai rūkytą – iki savaitės, šaltai – iki dviejų. Tačiau visais atvejais galioja tas pats – nevalgykite, jeigu pasikeitė žuvies kvapas, spalva.
„Laikui bėgant gan sparčiai prastėja žuvies skonis, tekstūra, todėl kuo suvalgysite greičiau – tuo bus geriau. Geriau visad gaminti tiek, kiek reikia tam kartui – taip apsisaugosite nuo maisto ir pinigų švaistymo“, – pataria J. Tamoševičienė.
O geriausia – iškart paruošti skanių, visai šeimai patiksiančių ir greitai pagaminamų patiekalų. Pasinaudodami akcijomis sutaupysite pinigų, o su paprastais receptais – ir laiko.
Kulinarijos šefė dalijasi 3 skaniais receptais.
Traškūs ir labai gardūs takai su rykliniu šamu
Porcijos: 4–6
Gaminimo laikas: 30 min.
Reikės:
- 700 g ryklinio šamo filė,
- 16 mažų tortilijų,
- aliejaus kepimui,
- 1,5 puodelio gazuoto mineralinio vandens,
- 1 puodelio miltų,
- 1 šaukšto krakmolo,
- 1 šaukštelio druskos,
- 1 šaukštelio granuliuoto česnako,
- pipirų pagal skonį,
- 1 puodelio džiūvėsėlių,
- mėgstamų takų priedų,
- pavyzdžiui: pjaustyto šviežio kopūsto, kubeliais pjaustytų pomidorų, ridikėlių, avokadų, mangų, šviežių salotų.
Takų gaminimas:
Ryklinio šamo filė supjaustykite 2–3 cm pločio gabalėliais. Dubenyje sumaišykite gazuotą vandenį, miltus, krakmolą, druską, česnakų miltelius ir pipirus. Tešla turėtų būti tiršta lyg blynų, bet į ją būtų galima mirkyti žuvį. Jei ji atrodo per tiršta, įpilkite dar šiek tiek vandens. Į kitą dubenį supilkite džiūvėsėlius. Paruoškite dar vieną tuščią lėkštę žuviai. Kiekvieną žuvies gabalėlį panardinkite į tešlą. Leiskite tešlos pertekliui nubėgti atgal į dubenį ir tuomet apvoliokite džiūvėsėliuose. Sudėkite apvoliotą žuvį į tuščią lėkštę.
Iškepkite žuvies gabalėlius keptuvėje su įkaitintu aliejumi. Vienai pusei reikės apie 2–3 minučių. Tuomet nusausinkite ant popierinių rankšluosčių. Dėliokite takus. Tortilijas pašildykite keptuvėje ar ant grilio, kol jos taps šiltos ir kvapnios. Į kiekvieną įdėkite po 2 keptos žuvies gabalėlius, ant viršaus uždėkite norimų priedų. Patiekite šiltus su šviežių žaliųjų citrinų skiltelėmis – skanaus!
Gaivi rūkytos skumbrės užtepėlė – valgysit nuo ryto iki vakaro
Porcijos: 8
Gaminimo laikas: 20 min.
Reikės:
- 2 vidutinio dydžio karštai rūkytų skumbrių,
- 2 nedidelių svogūnų, saujelės svogūnų laiškų,
- 2 didesnių marinuotų agurkų arba kelių mažesnių,
- 4 šaukštų majonezo,
- ryšulėlio šviežių ridikėlių,
- 1 šaukšto garstyčių,
- saujelės krapų.
Skumbrės užtepėlės gaminimas:
Nulupkite skumbrės odą, perpjaukite žuvį pusiau ir išimkite kaulus. Žuvį rankomis sutrupinkite į mažus gabalėlius ir sudėkite į dubenį. Svogūnus ir marinuotus agurkėlius supjaustykite kubeliais, žalumynus smulkiai sukapokite. Ridikėlius nuplaukite, pašalinkite šaknį ir supjaustykite pusmėnuliais. Dubenyje sumaišykite visus ingredientus su garstyčiomis ir majonezu. Paruoštą masę pagal skonį pagardinkite žiupsneliu pipirų ir skanaukite su šviežia duona, kruasanu ar daržovėmis.
Itališkos krevečių salotos su šviežiomis daržovėmis
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 10 min.
Reikės:
- 450 g virtų baltakojų blyškiųjų krevečių,
- 1 didelio raudonojo svogūno,
- 2 šviežių morkų,
- 1 saliero stiebų,
- 1 saldžiosios paprikos,
- ryšulėlio šviežių petražolių,
- 1 česnako skiltelės,
- 1 citrinos,
- 2 šaukštų alyvuogių aliejaus,
- druskos,
- pipirų pagal skonį.
Galite naudoti ir kitas daržoves – tai puikus receptas sunaudoti namuose turimas šviežoias gėrybes.
Krevečių salotų gaminimas:
Virtas krevetes supjaustykite mažais kąsnio dydžio gabalėliais. Susmulkinkite daržoves ir žalumynus. Sudėkite viską į dubenį, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pagardinkite druska, pipirais ir šviežiais spaustomis citrinų sultimis. Mėgaukitės!
