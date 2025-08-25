Dar neragautas žele desertas pagal A.Ivanauską: visi murks iš malonumo

Ko linkiu? Pasigaminti šiek tiek laimės. Šeimos ir bičiulių pietus. Greitas salotas su pomidorais ir apelsinais, kurias galima padalinti visiems. Palepinti dar neragautu želės desertu. Šiaip tai užtektų gardaus kišo su pomidorais arba naujo brusketų recepto, nes šventei daug nereikia. Tik magijos, kuri įvyksta tarp susirinkusiųjų.
Su jumis dalinuosi keliais gardžiausiais receptais iš savo naujausios nemokamos elektroninės vasaros knygos „Prisirpusi vasara“, kurią kiekvienas galite rasti vmgonline.lt.
ŽELĖS ir uogų DESERTAS
Gaminimo laikas: 20 min.
Šaldymas: 2–3 val.
Reikės (4 asm.):
- 500 ml avižų gėrimo su braškėmis ir bananais
- 72 g braškių skonio želės
- 1/2 citrinos sulčių
- 1 banano
- 80 g mėgstamų sausainių
- 7–8 šviežių braškių
- 100 g gervuogių
- 40 g aviečių
- 250 ml grietinėlės
Deserto gaminimas:
Į prikaistuvį supilkite avižų gėrimą su braškėmis ir bananais ir kaitinkite nustatę vidutinę kaitrą. Nuolat maišydami po truputį suberkite braškių skonio želės miltelius. Kai jie visiškai ištirps ir masė taps vientisa, įpilkite šlakelį citrinos sulčių ir nukelkite nuo ugnies.
Bananą supjaustykite griežinėliais ir išdėliokite į gilesnę lėkštę. Sausainius sulaužykite nedideliais gabalėliais ir suberkite ant bananų. Ant viršaus išdėliokite pjaustytas braškes ir likusias uogas. Atsargiai supilkite želės masę.
Indą dėkite į šaldytuvą mažiausiai 2–3 val., kol želė visiškai sustings. Grietinėlę išplakite iki standžių putų ir uždėkite ant želės. Skanaus!