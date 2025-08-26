Ruošiame cukinijas žiemai: maloniai nustebins šio recepto sudėtis

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Maloniai nustebins šio recepto sudėtis, nes be cukinijų čia dar yra vynuogių, kario, gausybė prieskonių ir tamarindo.
Ingredientus galite keisti pagal savo skonį ir mėgautis nepakartojamu žiemos užkandžiu.
Pasigaminkite indiško stiliaus marinatą, svaiginantį tamarindo ir prieskonių aromatais. Šios marinuotos daržovės puikiai derės su čederio sūriu ant skrebučio ar kalakutienos patiekalais.
Šiam receptui galima naudoti bet kokias moliūgines daržoves – nuo moliūgo iki baklažano, rašo nv.ua.
Aštrios cukinijos žiemai su kario salotomis ir vynuogėmis
Ingredientai:
  • 1,5 kg nuluptų cukinijų, supjaustytų 1 cm kubeliais
  • 4 svogūnai (apie 350 g), stambiai supjaustyti
  • 3 žaliosios arba raudonosios aitriosios paprikos, smulkiai supjaustytos
  • 120 g tarkuoto imbiero
  • 5 česnako skiltelės, sutarkuotos
  • 150 g geltonųjų razinų
  • 1 kg rudojo cukraus
  • 100 g tamarindo
  • 3 šaukšteliai kalendrų sėklų, lengvai sutrintų
  • 400 ml baltojo vyno arba obuolių sidro acto
  • 30 šviežių kario lapų

Cukinijos gaminimas:

Sudėkite visus ingredientus, išskyrus kario lapus, į didelį puodą konservavimui. Įberkite 2 šaukštelius jūros druskos, 1 šaukštelį šviežiai maltų juodųjų pipirų ir įpilkite 500 ml vandens. Gerai išmaišykite ir užvirkite. Virkite ant vidutinės ugnies 1 val. 45 min. – 2 val., neuždengę, kol cukinijos suminkštės, o masė sukris ir taps blizgi. Likus 15 min. iki virimo pabaigos sudėkite kario lapus. Paruoštą marinatą supilstykite į aštuonis sterilizuotus stiklainius ir sandariai užsukite dangteliais. Laikant sandariai uždarytus stiklainius, konservas išsilaikys 6 mėnesius, o atidarius – iki 6 savaičių šaldytuve. Rekomenduojama ragauti bent po savaitės.
Cukinijų marinavimas

