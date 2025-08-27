Moliūgų sezonas atidarytas: šildanti moliūgų sriuba – pagal šį receptą visad pavyks skaniausia

„Auginu daug daržovių, tačiau moliūgams jaučiu ypatingą simpatiją – kiekvieną rudenį džiaugiuosi sulaukęs gausaus ir ryškaus šviežio derliaus. Moliūgai nereikalauja sudėtingos priežiūros – nors jautrūs drėgmei ir šalnoms, jie natūraliai atsparūs daugeliui ligų ir kenkėjų. Dėl šios priežasties moliūgus galima laikyti ekologiška daržove: per visą savo veiklos istoriją nė karto nereikėjo jų purkšti cheminėmis apsaugos priemonėmis.
Be to, sunokę moliūgai gali pakankamai ilgai pūpsoti laukuose ir ramiai laukti išvykimo į parduotuves – jų nereikia skubiai nurinkti, bijant prarasti užaugintą derlių“, – dalinasi daugiau nei dešimtmetį Vilniaus rajone šią daržovę auginantis ūkininkas Igoris Miskyvas, kurio ūkyje jau užderėjo ne tik įspūdingo dydžio moliūgai, bet ir kulinarų itin vertinamos sviestinės bei muskatinės jų veisles.
Namuose švieži moliūgai gali išsilaikyti ir 2–4 savaites
Ūkininkas pabrėžia, kad atvykus įsigyti šviežio moliūgų derlius į parduotuvę, verta žinoti kelis niuansus, kurie padės išsirinkti daržovę tinkamiausiai. Pasak jo, renkantis moliūgą parduotuvėje svarbiausia įvertinti jo tvirtumą. Moliūgas turi būti kietas ir sunkus, o jei jis supjaustytas – minkštimas turi būti tvirtas, o ne pažliugęs. Kuo jis tvirtesnis – tuo daržovė bus skanesnė.
„Neprapjauti ankstyvieji moliūgai, laikomi sausai ir vėsiai, namų sąlygomis gali išsilaikyti 2–4 savaites, o vėlyvųjų veislių – net iki 3 mėnesių. Jų kieta, stora žievė veiksmingai apsaugo nuo išorinių veiksnių. Vis dėlto, kai moliūgas perpjautas, ši apsauga nebeveikia – tokią daržovę reikėtų suvartoti per 3–5 dienas. Visiems rekomenduoju išmėginti moliūgų sriubą – tai paprastas, maistingas ir man asmeniškai mėgstamiausias patiekalas iš šios daržovės“, – pasakoja I. Miskyvas, o kulinarijos meistrai primena, kaip greitai ir skaniai pasigaminti šį šildantį ir sveiką maistą.
Klasikinė moliūgų sriuba
Šildančiai moliūgų sriubai reikės:
- 1,2 kg lietuviško šviežio moliūgo;
- 1 vnt. svogūno;
- 2 skilt. česnako;
- 750 ml sultinio (daržovių arba vištienos);
- 250 ml vandens;
- 180 ml grietinėlės;
- druskos, pipirų ir cinamono (pagal skonį).
Moliūgų sriubos gaminimas:
Supjaustykite moliūgą riekėmis, išskobkite sėklas, nupjaukite žievelę ir susmulkinkite maždaug 4 cm dydžio gabalėliais. Moliūgą kartu su susmulkintu svogūnu, nuluptu česnaku, sultiniu ir vandeniu sudėkite į puodą. Viską užvirinkite ant didelės kaitros, tuomet ją sumažinkite ir virkite tol, kol moliūgas suminkštės – maždaug apie 10 minučių.
Nuimkite puodą nuo ugnies ir elektriniu trintuvu sutrinkite viską iki vientisos masės. Pagardinkite druska ir pipirais, cinamonu, įmaišykite grietinėlę ir dar kelias minutes pakaitinkite. Supilkite sriubą į dubenėlius, papuoškite mėgstamais žalumynais ir pakepintomis moliūgo sėklomis. Patiekite su skrudinta duona. Skanaus!
