Vokeliuose keptos šviežios bulvytės:  taps pažiba prie visų patiekalų ir pakels juos į kitą lygį

Vokeliuose keptos bulvės su sviestu, citrina, česnaku bei šviežiomis prieskoninėmis žolelėmis mūsų visų pamėgtai, bet šiek tiek banaliai daržovei ne tik suteiks naujų bei išskirtinių skonių, bet ir taps pažiba prie pačių įvairiausių patiekalų.
Aš jums garantuoju, kad nepagailėję ir skyrę mažumėlę daugiau savo brangaus laiko jūs tikrai būsite maloniai nustebinti, kaip šviežios bulvytės į kitą lygį pakylės šaltibarščius, rūgštynių sriubą ar keptas voveraites grietinėlės padaže.
O ką jau kalbėti apie mėsos ar žuvies patiekalus, šalia kurių lėkštėje jos bus lygiavertis partneris. Sviestinės, švelniai apskrudusios iš išorės ir minkštutėlės viduje įgėrę visus nuostabius prieskonių aromatus – iš tiesų, pasakiškas skonis.
Aš neturiu nieko prieš paprastai virtas ar keptas bulvytes, bet ruošdami šiuo būdu jūs suteiksite joms kilmingesnį bei restoraninį statusą, kurio šviežias derlius ir nusipelnė.
Ir pabaigai standartiškai šiek tiek patarimų. Bulvyčių jokiu būdu neskuskite, o nušveiskite jas kempinėle ar šepetėliu. Vokelius lankstykite taip, kaip jums gaunasi, bet labai svarbu, kad jie būtų sandarūs ir, kad visi aromatai cirkuliuotų vokelio viduje.
Prieskonines žoleles galite keisti pagal save: vietoj raudonėlio naudokite čiobrelį arba vien tik jį, arba vien tik rozmariną, bet rinkitės tik šviežias žoleles.
Linkiu paragauti pačių skaniausių ir karališkai paruoštų šviežių bulvyčių prie jūsų mėgstamų patiekalų!
Vokeliuose keptos šviežios bulvytės
Ingredientai:
- apie 20–24 vienetų nedidelių šviežių bulvyčių (neluptų)
- 2–3 didesnių česnako skiltelių
- 2 storesnių citrinos griežinėlių
- 4 0,5 cm. storio sviesto griežinėlių
- 2 šakelių šviežio rozmarino
- 4 nedidelių šakelių šviežio raudonėlio
- 2 šaukštų alyvuogių aliejaus druskos,
- šviežiai maltų juodųjų pipirų
- 4 kepimo popieriaus lakštų (apytiksliai 38 x 40 cm.)
Bulvyčiu gaminimo eiga:
Orkaitę įkaitinkite iki 200 laipsnių. Bulves nušveiskite su tam skirta kempinėle arba šepetėliu (jokiu būdu nelupkite), nuplaukite po šaltu tekančiu vandeniu ir nusausinkite. Citrinos griežinėlius perpjaukite per pusę. Česnako skilteles supjaustykite storesniais griežinėliais. Nuo rozmarino šakelių nuskabykite lapelius ir padalinkite juos į 4 vienodas dalis. Į kepimo popieriaus lakšto vidurį sudėkite 5 arba 6 bulvytes, apšlakstykite jas 0,5 šaukšto alyvuogių aliejaus, apibarstykite druska su pipirais ir įtrinkite. Tarp bulvyčių sudėkite česnako griežinėlius, pusę griežinėlio citrinos, griežinėlį sviesto, apibarstykite rozmarino lapeliais ir ant viršaus uždėkite šakelę raudonėlio.
Kepimo popierių su paruoštomis bulvytėmis sulankstykite į sandarų vokelį ir sujungimu žemyn padėkite ant kepimo skardos. Didelės precizikos lankstant nereikia – svarbiausia, kad vokelis būtų sandarus. Tuo pačiu būdu paruoškite likusias tris porcijas.
Skardą su vokeliais šaukite į įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 35–45 minutes priklausomai nuo bulvyčių dydžio. Iškeptas bulvytes išimkite iš vokelių, apšlakstykite kepimo metu susidariusiomis sultimis ir tiekite. Skanaus!
