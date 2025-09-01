Futbolo rinktinės puolėjas R. Jansonas pravėrė savo šaldytuvo duris ir pasidalino savo firminiu patiekalu

Lietuvos futbolo rinktinė šią savaitę susitiks su Malta ir Nyderlandais – tai svarbūs mačai, kurie gali nulemti komandos kelią didesnių tikslų tarptautinėje arenoje link.
Į Kauno stadioną išbėgti besiruošiantis 20-metis rinktinės puolėjas pasakoja, kad rinkdamasis maistą visų pirma vadovaujasi patiekalo maistine verte, o tuomet – skoniu. Nevalgo bet ko ir bet kada – R. Jansonas mitybos planą susidėlioja remdamasis specialistų patarimais, kuriuos išgirdo per paskaitas tiek rinktinėje, tiek klube.
„Atostogų metu, žinoma leidžiu sau daugiau, bet sezono metu laikausi gairių. Pusryčiams dažniausiai valgau miežių košę, bet rungtynių dieną mėgstu kaloringesnį maistą – blynus ar varškėčius. Pietums valgau daugiausiai – paprastai tai būna mėsa, garnyrui – makaronai, ryžiai ar grikiai ir nemažai salotų, daržovių. Mėgstamiausios daržovės tikriausiai kaip ir daugumai – agurkai, pomidorai“, – pasakoja R. Jansonas.
Kasdieniame jo racione visuomet yra daug šviežių gėrybių: pietų metu lėkštėje visad bus daržovių, iškart po treniruotės užkanda vaisių – obuolių, bananų. Vakarienei futbolininkas mėgsta lengvą maistą su daugiau baltymų – pavyzdžiui, varškę su bananais.
„Tačiau jei tądien buvo rungtynės – visada po jų būname kartu su komanda, vakarieniaujame drauge. Prisipažinsiu, dažniausiai meniu būna ne pats sveikiausias maistas, mėgstame daugiau kalorijų“, – šypteli puolėjas.
Firminis receptas: makaronai su pievagrybiais ir vištiena
Kiekvienas turime tų produktų, be kurių neįsivaizduojame kasdienybės ir jų visuomet privalo būti namuose. R. Jansonui jie – kiaušiniai, migdolų gėrimas ir riešutai.
„Ypač riešutų patarčiau turėti visiems. Aišku, jeigu nėra alergijos. Jie, pavyzdžiui, yra puikus greitas, sveikas užkandis moksleiviams tarp pamokų ir treniruotės. Riešutai ilgai virškinami, tad energija jaučiasi ilgesnį laiko tarpą“, – pataria futbolininkas.
Nors futbolas – didžiausia jo aistra, puolėjas mėgsta namuose įsijausti ir į šefo vaidmenį. Jam patinka gaminti, o labiausiai – makaronų patiekalus.
„Net ir po sunkesnių rungtynių man labiausiai patinka būtent makaronai – asmeniškai geriausiai skrandis ir raumenys reaguoja į tokį maistą“, – dalijasi R. Jansonas.
Jis nedvejodamas įvardija ir mėgstamiausią jo patiekalą – tai makaronai su pievagrybiais ir vištiena. Firminiam R. Jansono receptui reikia vos kelių ingredientų ir mažiau nei pusvalandžio virtuvėje.
Makaronai su pievagrybiais ir vištiena
Reikės:
- makaronų,
- šviežios vištienos,
- mėgstamų prieskonių (druskos, pipirų, maltos paprikos ir pan.),
- pievagrybių,
- česnako skiltelės,
- svogūno,
- grietinėlės,
- tarkuoto kietojo sūrio.
Makaronų su pievagrybiais gaminimas:
Iškepame vištieną su mėgstamais prieskoniais. Pakepame pievagrybius su svogūnu ir česnaku. Į grybus įdedame vištieną, įpilame grietinėlės. Per tą laiką išverdame makaronus ir tada sudedame juos į keptuvę šalia vištienos ir grybų. Viską išmaišome ir dedame į lėkštes. Ant viršaus užsidedame sūrio, kad būtų dar skaniau.
makaronaifutbolininkasSveika mityba
Rodyti daugiau žymių