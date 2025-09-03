Tarkuoti bulvių cepelinai pagal R. Bolgovą: didžiausiu netikėtumu taps šis padažas

Reikės:
- 800 g tarkuotų bulvių (nuvarvinti, nupilti skystį, išsaugoti krakmolą)
- 200 g virtų bulvių (sutarkuotų arba sugrūstų)
- 3–4 v. š. krakmolo
- druskos
Įdarui:
- 300 g varškės (riebesnės, trintos)
- 1,5 v. š. cukraus
- 1/2 a. š. vanilinio cukraus
- citrinos žievelės pagal skonį
Braškių padažui:
- 300 g šviežių braškių (dalį suplėšyti rankomis, dalį smulkiai supjaustyti)
- 2 v. š. medaus
- 1 v. š. citrinos sulčių druskos
Papuošti:
- 2 v. š. karamelizuotų smulkintų lazdynų riešutų valgomųjų gėlių (braškių, rugiagėlių, mėtų) žiedų
- šviežios mėtų ar melisų šakelės
Tarkuotų bulvių cepelinų gaminimas:
Tarkuotas bulves nusunkite, nuvarvinkite ir sumaišykite su virtomis bulvėmis, krakmolu, druska. Gauta masė turi būti lipni, bet tvirta formuoti. Sumaišykite varškę su cukrumi, vanile ir citrinos žievele.
Iš bulvių masės formuokite paplotėlius, į vidų dėkite po šaukštą varškės – turi išeiti apvalūs cepelinukai. Virkite silpnai pasūdytame vandenyje apie 20 min., kol cepelinai iškils ir šiek tiek sutvirtės.
Braškes šiek tiek suplėšykite, sumaišykite su medumi, citrina ir trupučiu druskos. Leiskite pastovėti 10–15 min., kad išsiskirtų sultys.
Į lėkštę pilkite braškių padažo, dėkite šiltą cepeliną, apibarstykite karamelizuotais riešutais, papuoškite žiedais bei žolelėmis.
cepelinaigeriausi cepelinaiRuslanas Bolgovas
