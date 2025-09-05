Nuostabi daržovių mišrainė žiemai: vienas netikėtas ingredintas pakeičia visą skonį

Ši cukinijų, morkų ir paprikų mišrainė idealiai tinka prie mėsos patiekalų ar tiesiog su duona.
Iš nurodyto kiekio gaunasi 7–8 stiklainiai po 0,5 litro.
Cukinijų mišrainė žiemai
Reikės:
- 2 kg cukinijų
- 500 g paprikų
- 500 g morkų
- 500 g svogūnų
- 500 ml konservuotų ananasų
- 0,5 l gero pomidorų padažo
- 200 ml aliejaus
- 150 g cukraus
- 100 ml acto
- 2 v.š. druskos
Cukinijų mišrainės gaminimas:
Daržoves susipjaustome kubeliais, į puodą pilame aliejaus ir pakepiname svogūnus, vėliau beriame morkas ir paprikas, suberiame pomidorų padažą, aliejų cukrų ir druską, viską išskyrus actą. Troškiname maždaug 30 min ant silpnos ugnies. Tada sudedame supjaustytas cukinijas, troškiname dar 25 min, tada supilame actą ir ananasus troškiname apie 15 min. Išpilstome į sausus stiklainius ir paliekame atvėsti.
Elena Lukšaitė
