Sveikatos ir geros nuotaikos užtaisas – lengvai ir greitai pagaminamas braškių glotnutis

Šis braškių glotnutis yra sotus, maistingas ir puikus pasirinkimas pusryčiams ar lengvam užkandžiui, suteikia energijos ir geros nuotaikos visai dienai. Šis patiekalą atstojantis gėrimas yra puikus pasirinkimas tiems, kurie nori lepintis skaniai, bet gyventi sveikai.
Braškių glotnutis dėl šių raudonų prisirpusių uogų yra vitaminų ir antioksidantų šaltinis, kuris ne tik stiprina imuninę sistemą, gerina odos būklę ir skatina kolageno gamybą. Braškėse taip pat gausu antioksidantų, kurie padeda kovoti su uždegimais ir lėtina senėjimo procesus. Avokadas aprūpina organizmą mononesočiosiomis riebalų rūgštimis, kurios naudingos širdies ir kraujagyslių sveikatai.
Ypatingai svarbu, kad glotnučiui naudojamas augalinis migdolų gėrimas bei braškių augalinis jogurto pakaitalas – be pridėtinio cukraus, lengvai virškinami ir tinkantys tiems, kurie netoleruoja laktozės ar renkasi augalinę mitybą. Augalinės kilmės produktai aprūpina organizmą būtinosiomis naudingomis medžiagomis bei lėtai pasisavinamais angliavandeniais. Tokia mityba gali padėti gerinti virškinimą, stiprinti širdies bei kraujagyslių sveikatą.
Braškių glotnutis
Reikės:
- 200 g šaldytų braškių,
- ¼ avokado,
- 1 valgomojo šaukšto klevų sirupo,
- 1 datulės be kauliuko,
- 240 ml „Alpro No Sugars“ migdolinio gėrimo,
- 2 valgomųjų šaukštų „Alpro“ braškių, kurios yra augalinė alternatyva jogurtui,
- ½ valgomojo šaukšto braškių uogienės (su sumažintu cukraus kiekiu).
Braškių glotnučio gaminimas:
Sušaldytas braškes, avokadą ir datules sudėkite į trintuvą. Įpilkite klevų sirupo ir „Alpro No Sugars“ migdolinio gėrimo. Sutrinkite iki vientisos masės. Stiklinės vidų ištepkite „Alpro“ kokosų augaline alternatyva jogurtui ir braškių džemu. Būkite kūrybingi! Atsargiai supilkite glotnutį į stiklinę. Skanaus!
receptasBraškėsaugalinis maistas
