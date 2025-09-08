Vytaras pusryčiams išsivirė bajorišką sriubą pagal senovinį receptą: „Nesu bandęs tokio skonio derinio“

Pavyzdžiui, ar kada esate girdėję apie... pusryčių sriubą?
Vytaras ėmėsi netikėto iššūkio – bandė išvirti sriubą pagal XVI amžiaus receptą, kuris kadaise buvo įprasta pusryčių dalis. Vienas iš tokių senovinių patiekalų buvo populiarus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lenkijos ir aplinkinių kraštų bajorų tarpe, rašoma pranešime spaudai.
Tačiau V. Radzevičiui su šypsena veide teko prisipažinti: „Kol kas nesu bandęs tokio skonio derinio. Pradedu rimtai abejoti dėl mūsų protėvių pasirinkimų“.
Smidrų (šparagų) sriuba – lengvai paruošiama kreminė sriuba
Ingredientai:
- Smidrai (šparagai) – 300–400 g
- Svogūnai – 1–2 vnt.
- Bulvės – 2–3 vidutinio dydžio
- Sultinys (daržovių arba vištienos) – apie 500 ml
- Sviestas arba aliejus – 2–3 šaukštai
- Druska ir juodieji pipirai
- Baziliko lapeliai
- Citrinos sultys – keli lašai (pagal pageidavimą)
Smidrų sriubos paruošimas:
Svogūnus smulkiai supjaustykite ir pakepinkite svieste iki minkštumo. Smidrus nuvalykite, nulaužkite sumedėjusias dalis ir supjaustykite. Bulves, kol truputį suminkštės, pavirkite sultinyje, o tada sudėkite smidrus, pakepintus svogūnus ir pavirkite dar apie 5–8 minutes. Visą sriubą sutrinkite elektriniu trintuvu iki norimos konsistencijos, o prireikus įpilkite dar šiek tiek sultinio ar vandens. Pagardinkite druska, pipirais ir keliais lašais citrinos sulčių. Galiausiai supilkite sriubą į lėkštes ir papuoškite baziliko lapeliais. Skanaus!
