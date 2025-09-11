Avižiniai blyneliai iš šviežių obuolių: gardus ir nesudėtingas receptas tiks ir pusryčiams, ir vakarienei

„Mūsų obuolius galima valgyti su žievele – tiesą sakant, taip ir rekomenduojame. Auginame atsakingai ir galime užtikrinti, kad nenaudojame nei cheminių trąšų, nei jokių kitų obuolių apdorojimo priemonių, tad drąsiai galima mėgautis pilnu vaisiumi. O būtent odelėje slypi daugiausiai vitaminų.
Taip pat mokome, kad viena kita obuolio dėmelė nelemia vaisiaus skonio – tai tiesiog reakcija į temperatūrų skirtumus, saulę ar šaltį. Nereikėtų bijoti ir kai vaisius perpjautas paruduoja – tai būdinga lietuviškiems obuoliams, turintiems daugiau rūgščių ir krakmolo. Be to, natūraliai augintus lietuviškus vaisius geriau laikyti šaldytuve tam skirtoje lentynoje – tai ne koks prancūziškas obuolys, kuris ilgai išstovės vazoje ant stalo“, – kalba R. Urbonavičius.
Derlius mažesnis, bet saldus ir sultingas
Paklaustas apie šiųmetį derlių, ūkininkas R. Urbonavičius atvirauja, kad šiemet gamta buvo negailestinga ir sukėlė daug galvos skausmo obuolių augintojams.
„Per tris dešimtmečius nieko panašaus nebuvo – kone savaitė pavasarinių šalnų, vėliau kruša, vasaros liūtys, balos. Nemiegojom naktimis, kūrėm laužus, ventiliavome orą, kad obelis apsaugotume, bet derlius vis tiek bus daug kartų mažesnis nei gerais metais.
Vis dėlto skonio prasme pirkėjai tikrai nenusivils – obuoliai skanūs, kvapnūs, gražūs. Kaip ir kasmet, pirmi ragautojai jiems negaili pagyrų. Mūsų su žmona senelių žemė išties sugeba užauginti saldų, sultingą, tikrą obuolį. Be to, obelys yra gyvi organizmai, kaip jas mylėsi ir prižiūrėsi, tokį rezultatą turėsi“, – pasakoja R. Urbonavičius.
Avižiniai lietuviškų obuolių blyneliai
O kad obuoliai džiugintų kuo įvairiau, prekybos tinklo kulinarijos meistrai dalijasi gardžiu nesudėtingu receptu tiek pusryčiams, tiek lengvai vakarienei.
Šiam šviežio derliaus skanėstui reikės:
- 2 vidutinio dydžio lietuviškų obuolių;
- 1 stiklinės avižinių miltų (galite pasigaminti sumalę avižinius dribsnius);
- 1 a. š. kepimo miltelių;
- 1 a. š. cinamono (nebūtina, bet labai dera su obuoliais);
- žiupsnelio druskos;
- 1 kiaušinio;
- 150 ml natūralaus jogurto arba augalinio pieno;
- 1 v. š. medaus ar klevų sirupo (nebūtina, jei obuoliai labai saldūs);
- šlakelio aliejaus kepimui.
Blynelių gaminimas:
Dubenyje sumaišykite avižinius miltus, kepimo miltelius, cinamoną ir druską. Kitame dubenyje suplakite kiaušinį, jogurtą (ar pieną) ir medų, įmaišykite tarkuotus obuolius. Skystąją masę supilkite į sausus ingredientus ir gerai išmaišykite. Tešla turi būti tiršta, bet lengvai krentanti nuo šaukšto – jei per tiršta, įpilkite šiek tiek pieno. Įkaitintoje keptuvėje su nedideliu kiekiu aliejaus kepkite blynelius po 2–3 minutes iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus.
Patiekti rekomenduojama su šaukštu graikiško jogurto arba šlakeliu medaus ir šviežiais obuolių gabaliukais. Skanaus!