K. Starkienės bulvių pyragas su grybais: šį receptą norėsite pakartoti ne kartą

„Stengiuosi iš gamtos paimti tai, kas geriausia, o rudenį tai yra grybai, uogos ir, žinoma, bulvės! Tad šį savaitgalį kviesiu išsikepti bulvių pyragą su voveraitėmis, o desertui – labai paprastą, bet itin skanų blynų tortą su avietėmis“, – savo planus pasakoja Kotryna Starkienė.
Ji taip pat pasakos dažnai sulaukianti klausimo, ar naudoja sodyboje esantį pečių?
„Todėl šįkart ne tik atsakysiu į šį klausimą, bet ir parodysiu, kaip pečiuje kepu pyragą! Žinoma, visus mano pagamintus patiekalus galima paruošti ir paprastos orkaitės pagalba“, – nuramina ji.
Bulvių ir grybų pyragas
Ingredientai:
- maždaug 1 kg virtų bulvių;
- 800 g voveraičių;
- nedidelis poras;
- 200 g grietinės;
- kiaušinis;
- šaukštelis garstyčių;
- šviežios žolelės (šalavijai, čiobreliai).
Bulvių pyrago gaminimo eiga:
Keptuvę ar kepimo indą ištepkite aliejumi. Į vidų įdėkite virtas bulves ir delnu jas sutraiškykite. Iš traiškytų bulvių suformuokite pyrago pagrindą, padarykite kraštus. Pašlakstykite alyvuogių aliejumi ir pašaukite į orkaitę, įkaitintą iki 200 laipsnių temperatūros. Kepkite, kol gražiai apskrus.
Kol kepa bulvinis pagrindas, paruoškite pyrago įdarą. Porą supjaustykite ir pakepinkite aliejuje ar svieste. Į tą pačią keptuvę sudėkite nuvalytas voveraites ir troškinkite tol, kol jos sukris ir taps minkštos. Nuo voveraičių susidariusį vandenį nupilkite.
Dubenyje išplakite kiaušinį, grietinę ir garstyčias. Sukapokite žoleles ir sudėkite į padažą. Ištroškintas voveraites suberkite į paruoštą padažą, gerai išmaišykite ir supilkite ant bulvinio pagrindo. Pyragą įdėkite į orkaitę ir kepkite tol, kol įdaras sutvirtės. Tai gali užtrukti apie 20–30 minučių. Skanaus!
Kotryna Starkienėpyragasbulvių valgiai
