K. Starkienės bulvių pyragas su grybais: šį receptą norėsite pakartoti ne kartą

2025 m. rugsėjo 12 d. 12:15
Receptas
Ruduo – grybų metas! O šiemet Dzūkijos miškai gausūs ir voveraitėmis, kurioms neabejingi daugelis lietuvių. Tačiau kaip paruošti jas taip, kad skonis džiugintų, o svečiai ar šeimos nariai būtų nustebinti? Būtent šią paslaptį žiūrovams atskleis šio šeštadienio TV3 laida „Kotrynos burtai“, rašoma pranešime spaudai.
„Stengiuosi iš gamtos paimti tai, kas geriausia, o rudenį tai yra grybai, uogos ir, žinoma, bulvės! Tad šį savaitgalį kviesiu išsikepti bulvių pyragą su voveraitėmis, o desertui – labai paprastą, bet itin skanų blynų tortą su avietėmis“, – savo planus pasakoja Kotryna Starkienė.
Ji taip pat pasakos dažnai sulaukianti klausimo, ar naudoja sodyboje esantį pečių?
„Todėl šįkart ne tik atsakysiu į šį klausimą, bet ir parodysiu, kaip pečiuje kepu pyragą! Žinoma, visus mano pagamintus patiekalus galima paruošti ir paprastos orkaitės pagalba“, – nuramina ji.
Bulvių ir grybų pyragas
Ingredientai:
  • maždaug 1 kg virtų bulvių;
  • 800 g voveraičių;
  • nedidelis poras;
  • 200 g grietinės;
  • kiaušinis;
  • šaukštelis garstyčių;
  • šviežios žolelės (šalavijai, čiobreliai).

Bulvių pyrago gaminimo eiga:

Keptuvę ar kepimo indą ištepkite aliejumi. Į vidų įdėkite virtas bulves ir delnu jas sutraiškykite. Iš traiškytų bulvių suformuokite pyrago pagrindą, padarykite kraštus. Pašlakstykite alyvuogių aliejumi ir pašaukite į orkaitę, įkaitintą iki 200 laipsnių temperatūros. Kepkite, kol gražiai apskrus.
Kol kepa bulvinis pagrindas, paruoškite pyrago įdarą. Porą supjaustykite ir pakepinkite aliejuje ar svieste. Į tą pačią keptuvę sudėkite nuvalytas voveraites ir troškinkite tol, kol jos sukris ir taps minkštos. Nuo voveraičių susidariusį vandenį nupilkite.
Dubenyje išplakite kiaušinį, grietinę ir garstyčias. Sukapokite žoleles ir sudėkite į padažą. Ištroškintas voveraites suberkite į paruoštą padažą, gerai išmaišykite ir supilkite ant bulvinio pagrindo. Pyragą įdėkite į orkaitę ir kepkite tol, kol įdaras sutvirtės. Tai gali užtrukti apie 20–30 minučių. Skanaus!
Kotryna Starkienėpyragasbulvių valgiai
