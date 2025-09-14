Lrytas Premium prenumerata tik
Dietistė R. Bogšienė duoną rekomenduoja kepti iš burokėlių: ypatinga ne tik jos spalva

2025 m. rugsėjo 14 d. 09:43
Raminta Bogušienė, dietistė, maisto technologė, sveikataipalankus.lt įkūrėja
Jeigu ieškote, kaip ant stalo patiekti kažką ne tik gardaus, bet ir sveikatai palankaus, ši Ramintos Bogušienės burokėlių duonelė taps tikru atradimu.
Ši duonelė gali būti puikus užkandis prie sriubos, troškinio ar tiesiog kaip sveikesnė alternatyva įprastiems kepiniams.
Be to, receptas paprastas, tad jį išbandyti galės kiekvienas, net ir virtuvėje nedrąsiai jaučiantis.
Burokėlių duonelė fokačija
Reikės:
  • 270 g viso grūdo kvietinių miltų
  • 90 g virtų burokėlių
  • 25 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus
  • 3 g sausų mielių
  • žiupsnelio druskos
  • šiek tiek džiovintų čiobrelių
  • 160 ml vandens

Burokėlių duonelės gaminimas:

Virtus burokėlius sutrinkite elektriniu trintuvu. Šiltame (apie 37 laipsnių temperatūros) vandenyje ištirpinkite mieles, atvėsinkite.
Berkite druską, miltus, pilkite aliejų, dėkite susmulkintus burokėlius, čiobrelius ir išminkykite tešlą.
Palikite ją inde, kad pastovėtų apie 30–40 min.
Iš paruoštos tešlos formuokite tešlos stačiakampį pagal skardos kraštus ant kepimo popieriaus, tuomet pirštais paspauskite ir dėkite į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę. Kepkite apie 20–25 min. Prieš patiekdami supjaustykite picos peiliu nedideliais gabalėliais.
 
burokėliaiduonaRaminta Bogušienė

