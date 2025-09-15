Jautienos didkepsnis: patiekalui ypatingo skonio suteiks netradicinis traškus garnyras

„Geras didkepsnis su kokybiškais priedais šalia – klasika, tačiau iškepus tą patį kepsnį ir supjausčius juostelėmis galima paruošti daug įvairių variantų nuo salotų iki takų ar tortilijų suktinukų. Taip pat ir šašlykams bei įvairiems vėrinukams ant iešmo puikiai tinka ne tik kiauliena, bet ir jautiena. Galiausiai, turint kazaną ar kamado tipo kepsninę, atsiveria dar platesnės galimybės ir galima ruošti plovą su jautiena, įvairius troškinius bei sriubas“, – pasakoja K. Pišniukaitė – Šimkienė.
Svarbu išrinkti tinkamą jautienos dalį
Ar patiekalas bus sėkmingas, priklauso ne tik nuo recepto pasirinkimo, bet ir kokybiškos jautienos. Mėsos tiekimu užsiimančio šeimos verslo „Agaras“ komercijos direktorė Daina Butėnė gamybai kepsninėje rekomenduoja rinktis pagrindinius raumenis, kurie įprastai naudojami didkepsnių gamybai.
„Minkščiausi yra tie galvijo raumenys, kurie fiziškai dirbo mažiausiai, pavyzdžiui nugarinė, antrekotas, išpjova, o kumpinės dalys visuomet bus tvirtesnės. Svarbu, kad mėsa iškeptų greitai ir valgant būtų minkšta bei sultinga. Idealu rinktis sauso arba šlapio brandinimo mėsą. Taip pat pastebime, kad mūsų klientai vis dažniau ieško vietinių gamintojų produkcijos – jiems rūpi, iš kur atkeliauja maistas, ką jie valgo. Jie vertina lietuvišką produkciją ir renkasi būtent ją dėl šviežumo bei kokybės“, – akcentuoja D. Butėnė.
Šiandien norint įsigyti kokybiškos jautienos, nereikia net išeiti iš namų – produkciją į bet kurį Lietuvos kampelį pristato „DPD fresh“.
Laikykitės trijų paprastų taisyklių
Siekiant pagaminti burnoje tirpstantį patiekalą iš jautienos, pasak K. Pišniukaitės – Šimkienės, svarbu žinoti tris pagrindines taisykles.
„Pirmiausia, mėsa turi būti kambario temperatūros, tad iš šaldytuvo ją ištraukite bent valandą prieš kepimą. Kepant didkepsnį, ypač svarbu mėsos neperkepti – tikslus laikas priklauso nuo pasirinktos mėsos storio, tačiau dažniausiai vidutiniam iškepimui pakanka 6–8 minučių. Taip pat iškepusios jautienos jokiu būdu nepjaustykite iškart – leiskite bent 5 minutes „pailsėti“ kambario temperatūroje, taip mėsa bus sultingesnė“, – teigia tinklaraščio „Ant medinės lentelės“ autorė.
Prieš kepant svarbiausia žinoti, kokio lygio kepimo kepsnio norite: „Visuomet rekomenduojama naudoti momentinį termometrą, kuris parodys iškepimo lygį. Pavyzdžiui, 53–55 laipsnių jautienos vidinė temperatūra yra ideali vidutinio kepimo (medium) kepsniui.“
Garnyrai padės sustiprinti skonį
Pasak K. Pišniukaitės – Šimkienės, sukurti tobulą patiekalą iš jautienos padės ryškaus skonio garnyrai.
„Šiemet ant stalo karaliauja įdomesnės salotos, ypač maistingų kruopų ir sezoninių daržovių deriniai, išraiškingo skonio naminiai padažai, pavyzdžiui, jogurtinis dzadzikis aštri adžika, avokadų gvakamolė ar humusai. Daug dėmesio skiriama sezoniškumui, lokalumui – kuo daugiau sezoninių daržovių“, – dalijasi K. Pišniukaitė – Šimkienė.
Kalbant apie klasikinį jautienos didkepsnį, ji rekomenduoja pasirinkti ryškaus skonio padažo ir klasikinio skonio lengvų, gaivių salotų derinį: „Pavyzdžiui, chimichurri padažas ir lapinių bei kitų sezoninių daržovių salotų su lengvu medaus ir garstyčių užpilu derinys tikrai puikiai akomponuos jautienos skoniui.“
Kristina Pišniukaitė – Šimkienė siūlo pasigaminti visų mėgstamą jautienos didkepsnį, tačiau jį patiekti šiek tiek įdomiau:
Skrebučiai su jautienos didkepsniu ir karamelizuotais svogūnais
Didkepsniui reikės:
- 300 g brandintos jautienos
- 1 v. š. alyvuogių aliejaus kepimui
- Druskos, pipirų
- Karamelizuotiems svogūnams reikės:
- 2 v. š. sviesto
- 3 svogūnų
- Žiupsnelio druskos
- 1 v. š. rudojo cukraus
- 1 a. š. balzamiko acto
Padažui reikės:
- 2 v. š. majonezo
- 2 v. š. graikiško jogurto
- 1 v. š. krienų
- 1 a. š. citrinos sulčių
- Druskos, pipirų
- Skrebučiams reikės:
- 1 prancūziško batono
- Šlakelio alyvuogių aliejaus
- Šviežių česnako laiškų
Didkepsnio gaminimas:
Ruošiame karamelizuotus svogūnus: keptuvėje išlydome sviestą ir beriame plonomis juostelėmis pjaustytus svogūnus. Kepiname apie 7 minutes – kol gražiai apskrunda ir paruduoja, tuomet pabarstome druska. Beriame cukrų ir maišydami kepame dar kelias minutes. Pilame šiek tiek vandens ir maišydami patroškiname, kol vanduo nugaruoja. Pilame balzamiką ir kaitiname dar minutę.
Ruošiame padažą: indelyje sumaišome visus jo ingredientus.
Prancūzišką batoną supjaustome riekelėmis, lengvai apšlakstome aliejumi ir paskrudiname 180 laipsnių orkaitėje 5 minutes.
Ruošiame jautieną: į grilių dedame kambario temperatūros jautieną ir kepame 6 – 10 minučių (tikslus laikas priklauso nuo kepsnių dydžio bei norimo iškepimo lygio), tiksliai kas minutę apversdami. Kai mėsa iškepa, pabarstome druska ir pipirais bei paliekame kambario temperatūroje 5 minutėms, tuomet supjaustome plonomis juostelėmis.
Ant skrebučių tepame padažo, dedame jautienos juostelių, karamelizuotų svogūnų ir pabarstome česnakų laiškais.
Skanaus!
didkepsnis jautiena skrebučiai
