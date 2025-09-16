Burokėlių salotos per 3 minutes: artimieji prašys dar, o svečiai neišeis be recepto

Šios ryškios, sultingos ir naudingos salotos taps tikru atradimu jūsų stalui.
Jūsų artimieji prašys dar, o svečiai neišeis be recepto!
Burokėlių salotos
Reikės:
- Vieno šviežio burokėlio;
- Vienos morkos;
- Česnako skiltelės;
- Krapų šakelių;
- Trijų šaukštų nerafinuoto saulėgrąžų aliejaus;
- Druskos pagal skonį.
Burokėlių gaminimas:
Pirmiausia sutarkuokite burokėlius ir morkas specialia tarka, skirta korėjietiškoms morkoms.
Tada česnaką supjaustykite kubeliais ir smulkiai susmulkinkite krapus.
Didelėje salotinėje sumaišykite visus ingredientus, gausiai apšlakstykite aliejumi ir gerai išmaišykite.
Pagardinkite druska pagal skonį.
Patiekite savo artimiesiems!