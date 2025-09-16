Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Burokėlių salotos per 3 minutes: artimieji prašys dar, o svečiai neišeis be recepto

2025 m. rugsėjo 16 d. 13:17
Lrytas.lt
Šios neįtikėtinos burokėlių salotos taps tikru hitu ant kiekvieno stalo! Paruoškite jas vos per tris minutes ir nustebinkite savo artimuosius bei svečius.
Šios ryškios, sultingos ir naudingos salotos taps tikru atradimu jūsų stalui.
Jūsų artimieji prašys dar, o svečiai neišeis be recepto!
Burokėlių salotos
Reikės:
  • Vieno šviežio burokėlio;
  • Vienos morkos;
  • Česnako skiltelės;
  • Krapų šakelių;
  • Trijų šaukštų nerafinuoto saulėgrąžų aliejaus;
  • Druskos pagal skonį.

Burokėlių gaminimas:

Pirmiausia sutarkuokite burokėlius ir morkas specialia tarka, skirta korėjietiškoms morkoms.
Tada česnaką supjaustykite kubeliais ir smulkiai susmulkinkite krapus.
Didelėje salotinėje sumaišykite visus ingredientus, gausiai apšlakstykite aliejumi ir gerai išmaišykite.
Pagardinkite druska pagal skonį.
Patiekite savo artimiesiems!
