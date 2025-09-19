Pomidorai savo sultyse – gardžiausias naminis receptas

Pomidorai savo sultyse pagal naminį receptą – tikras gastronomijos malonumas. Šį produktą patogu naudoti kulinarijoje, pavyzdžiui, naminiam padažui gaminti.
Taip pat pomidorus galima tiesiog valgyti kaip užkandį ir užgerti marinatu iš stiklainio. Skaniausi marinatai gaunama iš naminių daržovių.
Mes papasakojome, kaip pagaminti skanius pomidorus savo sultyse – receptas nereikalauja ypatingų įgūdžių ir yra prieinamas kiekvienam.
Žiemą jūs tikrai džiaugsitės tokia dovana.
Skaniausi pomidorai savo sultyse žiemai
- Trijų litrų stiklainiui reikės:
- 3,5 kilogramo pomidorų;
- 3 arbatinių šaukštelių cukraus;
- šaukšto druskos;
- vieno lauro lapo;
- po 5 juodųjų ir kvapiųjų pipirų grūdelius.
Pomirodų savo sultyse gaminimas:
Pomidorus reikia kruopščiai nuplauti ir perrinkti. Tada apžiūrėti kiekvieną. Du kilogramus labiausiai elastingų ir kokybiškų vaisių atidėkite konservavimui. Iš likusių pagaminkite pomidorų sultis naudodami blenderį, mėsmalę arba sulčiaspaudę.
Ant daržovių, iš kurių bus gaminami pomidorai savo sultyse, padarykite kryžiaus formos įpjovą. Sudėkite į gilų indą ir penkioms minutėms užpilkite verdančiu vandeniu. Tada išimkite, atvėsinkite ir nulupkite odelę.
Sultis supilkite į storadugnę keptuvę. Įpilkite druskos, cukraus, užvirinkite. Į stiklainio dugną įdėkite dviejų rūšių pipirus ir lauro lapą. Įdėkite pomidorus. Užpilkite karštomis sultimis ir uždenkite dangčiais.
Sterilizuokite pomidorus savo sultyse žiemai dideliame puode su rankšluosčiu dugne. Vanduo turi siekti 2/3 stiklainio. Kai jis užvirs, palikite konservus apdoroti 25 minutes. Tada sandariai uždarykite ir perkelkite laikyti į vėsų kambarį.
Kad pomidorai žiemai savo sultyse būtų dar skanesni, į stiklainius galima įdėti gabaliukų saldaus arba aštraus pipiro, česnako skiltelių arba baziliko lapelių.
pomidorų sultysPomidorų marinavimasmarinuoti pomidorai
