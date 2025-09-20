Traškių pomidorų paslaptis žiemai: ingredientas, apie kurį tikrai nežinojote

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Pasiūlysiu receptą traškiems pomidorams žiemai su netikėtu ingredientu – vyšnių lapais. Jie kaip natūralus konservantas, suteikia ypatingą aromatą ir padeda ilgam išsaugoti pomidorus.
Daugelis šiuolaikinių šeimininkių apie šį ingredientą pomidorams nėra girdėję.
Traškūs pomidorai su vyšnių lapais
Reikės (3 litrų stiklainiui):
  • 1,5–2 kg prinokusių, bet tvirtų pomidorų
  • 3 vyšnių lapų
  • 2 krapų žiedynų
  • 4–5 skiltelių česnako
  • 5 juodųjų pipirų žirnelių
  • 2 lauro lapų
  • 1 nedidelio aitriosios paprikos gabalėlio (nebūtina)
Marinatui:
  • 1 l vandens
  • 1 valg. š. druskos
  • 1 valg. š. cukraus
  • 70 ml obuolių acto

Pomidorų marinavimas:

Stiklainio dugne išdėliokite vyšnių lapus, krapus, česnaką, prieskonius. Įdėkite sluoksniais nuplautus pomidorus. Užvirinkite vandenį su druska ir cukrumi, supilkite actą. Užpilkite marinatu pomidorus, uždenkite dangteliais. Sterilizuokite apie 10–12 minučių. Sandariai užsukite, apverskite ir palikite atvėsti.
Rezultatas – traškūs, aromatingi pomidorai, kurie maloniai nustebins. Vyšnių lapai čia yra „slaptas“ ingredientas: jie ne tik suteikia subtilų skonį, bet ir padeda išsaugoti pomidorų skonį per visą žiemą.
