Moliūgų duona: purus ir minkštas gardėsis tiks ir prie kavos, ir prie sriubos

Ji puikiai tinka tiek prie rytinės kavos ar arbatos, tiek prie šiltos sriubos ar sūrio užkandžių.
Moliūgų tyrė suteikia kepiniui ne tik drėgmės, bet ir natūralios spalvos bei skonio, o sėklos ant viršaus – traškumo. Tokia duona yra puikus būdas įprastą kepinį paversti ypatingu ir suteikti namams jaukumo bei rudens kvapų.
Moliūgų duona
Reikės:
- 240 g moliūgų tyrės
- 100 ml augalinio aliejaus
- 300 g miltų
- 7 g sausų mielių
- 7 g druskos
- 35 g cukraus
- moliūgų sėklų
Moliūgų duonos gaminimas:
Į dubenį suberkite miltus, sausas mieles, druską ir cukrų, išmaišykite.
Kitame dubenyje sumaišykite moliūgų tyrę ir aliejų. Supilkite į miltus ir viską išmaišykite. Masė turi būti drėgna ir lipni. Uždenkite rankšluostėliu ir palikite kambario temperatūroje porai valandų.
Perminkykite tešlą, uždenkite ir palikite dar pusvalandžiui. Jeigu tešla per minkšta, įberkite šiek tiek miltų, tik nepadauginkite.
Miltuotomis rankomis išimkite tešlą, šiek tiek perminkykite ir sudėkite į riebalais išteptą vieną ar dvi kekso formas. Palikite šiltai pastovėti apie valandą.
Kai tešla pakils, apibarstykite moliūgų sėklomis ir dėkite kepti į 175 laipsnių orkaitę. Kepkite apie 40–50 minučių, nelygu duonos dydis. Ar iškepė, tikrinkite mediniu pagaliuku.
Iškepusią duoną palikite šiek tiek atvėsti, tik tuomet išimkite iš kepimo formos.
moliūgaiduonadaržovių patiekalai
