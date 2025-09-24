Dėl šio apversto pyrago su svogūnais visi pametė galvas: tobulas tiek vienas, tiek kaip garnyras prie mėsos

Apverstas pyragas „tarte Tatin“ gimė visai netyčia
A. Šimulynas (@andriushim) šįkart siūlo namuose išsikepti „tarte Tatin“. Tai – apverstas vaisių ar daržovių pyragas, kuris yra ne tik kepinys, bet ir įrodymas, kad net ir klaida virtuvėje gali virsti naujais skonio atradimais.
„Šis apverstas pyragas dabar – legenda ir vienas iš prancūziškos virtuvės pasididžiavimų. Jo istorija gali įkvėpti kiekvieną – net ir tą, kuris prisiekia mokantis prideginti net ir verdantį vandenį. Aš tą irgi kartoju nuolat – skaniai gaminti gali kiekvienas. Tereikia nebijoti eksperimentuoti ir nepulti į paniką, jei kas nors nepavyksta“, – sako jis.
Šis receptas gimė XIX amžiaus pabaigoje Prancūzijos viešbutyje, kurį valdė Tatin seserys. Pasakojama, kad kartą viena jų ruošdama obuolių pyragą padarė klaidą. Vienur teigiama, kad ji netyčia pamiršo tešlą pyrago apačioje, todėl mėgino išgelbėti desertą ja užklojant viršų ir tiesiog apverčiant. Kitoje versijoje ji šiek tiek pridegino obuolius, todėl juos užklojo tešla ir su visa keptuve įdėjo kepti. Kad ir kaip bebūtų, šios „klaidos“ paragavę svečiai liko sužavėti, ir jis tapo firminiu viešbučio patiekalu.
Tradiciniame „tarte Tatin“ iš sviesto ir cukraus pagaminta karamelė nuostabiai dera su lengvai rūgštelėjančiais obuoliais ir trapia tešla. Apvertus pyragą, blizgančios karamelizuotos obuolių skiltelės žvilga viršuje, o joms kontrastą suteikia traškus tešlos pagrindas. Laikui bėgant šis pyragas pradėtas kepti ir su kriaušėmis, persikais, ananasais.
Pasak A. Šimulyno, prancūzai turi tiek daug skirtingų saldžių kepinių, kad vien vaisiais ir kremais neapsiribojo – pradėjo naudoti net ir svogūnus, o dar tiksliau – „šalotus“. „Šalotais“, „šalotiniais svogūnais“ ar valgomaisiais svogūnėliais vadinamos daržovės savyje turi ganėtinai daug cukraus, todėl puikiai karamelizuojasi.
„Kadangi šviežio derliaus dabar gausu iki kaklo, prisirinkite parduotuvėje ne vien „šalotų“ – panaudojau dar ir porus, ir pomidorus į savo versiją. Skanus tiek vienas, tiek kaip garnyras prie mėsos, o blizgus karamelės rudumo paviršius leis pasipuikuoti prieš draugus, atsinešus į vakarėlį ant suneštinio stalo“, – žada kūrybiškų receptų kūrėjas.
Daržovių „tarte Tatin“
Reikės:
- 5–6 šalotinių svogūnų,
- 1 poro,
- 5–6 vyšninių pomidorų,
- 1 sluoksniuotos tešlos lapo (bemielės),
- 2–3 šaukštų cukraus,
- 1 šaukšto sviesto,
- šlakelio balzaminio acto,
- aliejaus kepimui,
- druskos ir pipirų,
- fetos sūrio pabarstymui.
Daržovių pyrago gaminimas:
Svogūnus nusilupame, pjauname perpus, taip pat ir porą bei pomidoriukus.
Ant karštos keptuvės su aliejumi apkepame (ir pabarstome druska) perpjautas porų ir svogūnų puses, išimame.
Į tą pačią keptuvę beriame cukraus sluoksnį ir ant vidutinės ugnies laukiame, kol ištirps ir taps gintaro spalvos rudumo.
Tada dedame sviestą ir išmaišome – stengiamės neprideginti ir neprisiliesti prie karamelės – daug karštesnė ir pavojingesnė nei aliejus, tad jei reikia, kartais galite sumažinti kaitrą ar nuimti nuo liepsnos.
Galiausiai, pilame šlakelį balzaminio acto, išmaišome ir dedame atgal šalotinius svogūnus, porus ir pomidorus, pipirų, galite ir čiobrelio šakelę. Pakepame apie 1–2 minutes.
Išsivyniojame tešlą ir iškočiojame, kad padengtų visą keptuvę. Uždengiame, nupjauname likusius kraštus, gražiai apkamšome. Peiliu tešloje padarome skylučių ir pabarstome stambia druska – naudojau rūkytą, labai tiko.
Kepame 200 C orkaitėje apie 25–30 minučių, kol gražiai apskrus. Ištraukus palaikome 2 minutes ir, naudojant kitą lėkštę, atsargiai apverčiame. Per ilgai laukiant ištraukus visas grožis gali likti ant keptuvės dugno. Patiekiame su feta ir žalumynais. Skanaus!