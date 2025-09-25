Kai norisi greitai, sočiai ir skaniai pavalgyti – pupelių troškinys su netikėtu ingredientu

Ankštinės daržovės – maistingos ir nebrangios
Ankštinės daržovės pasižymi didele maistine verte ir dažnai vertinamos kaip vienas svarbiausių augalinės kilmės baltymų šaltinių. Jose esantys baltymai padeda palaikyti raumenų masę, ilgiau išlaikyti sotumo jausmą ir ypač tinka aktyvų gyvenimo būdą propaguojantiems žmonėms.
Be to, jose gausu maistinių skaidulų, kurios svarbios geram virškinimui, gliukozės kiekio kraujyje reguliavimui bei širdies ir kraujagyslių sistemos stiprinimui. Kadangi dauguma jų natūraliai neturi glitimo, laktozės ar dažnų alergenų, jos tinkamos ir jautresnį virškinimą turintiems žmonėms.
„Dėl didelio baltymų kiekio šie produktai dažnai rekomenduojami tiems, kurie savo mityboje riboja ar atsisako mėsos. Vis dėlto svarbu nepamiršti, kad vien ankštinių daržovių nepakanka visaverčiam gyvūninės kilmės produktų pakeitimui – reikalinga įvairi, subalansuota augalinė mityba, papildyta kitais baltymų šaltiniais.
Atsakingesnis gamtos išteklių naudojimas
Kaip ir daugelis kitų augalinių produktų ankštinės daržovės sukuria mažesnį neigiamą poveikį aplinkai lyginant su gyvūninės kilmės produktais. Norint juos užauginti reikia mažiau žemės ploto, gėlo vandens, o gaminant išsiskiria mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
„Be to, ankštinės kultūros prisideda prie dirvožemio kokybės gerinimo, nes jų šaknys fiksuoja azotą, o tai leidžia mažinti sintetinių trąšų naudojimą, skatina dirvožemio biologinę įvairovę ir padeda atkurti ekosistemų balansą. Vartodami šiuos produktus, galime ne tik pasirūpinti savo sveikata, bet ir prisidėti prie tvaresnės planetos kūrimo“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
Panaudojimo būdų įvairovė
Ankštinės daržovės pasižymi skirtingomis savybėmis ir skoniu, todėl jų panaudojimo galimybės virtuvėje – labai plačios.
Raudonieji lęšiai puikiai tinka kremiškiems troškiniams ar sriuboms – jie greitai išverda ir suteikia patiekalams švelnią konsistenciją. Žalieji ir rudieji lęšiai, išlaikantys savo formą, dažniau naudojami salotose, garnyruose ar šaltuose patiekaluose. Avinžirniai, vertinami dėl savo švelnaus skonio ir maistinės vertės, puikiai tinka klasikiniam humusui, sriuboms, troškiniams, salotoms, o paskrudintas gali tapti puikiu užkandžiu.
Tuo metu raudonosios, baltosios ir juodosios pupelės atveria plačias galimybes kurti įvairius skonių derinius. Raudonosios dažnai pasirenkamos čili troškiniams ar sočioms sriuboms, baltosios dera švelniuose padažuose ar kreminėse sriubose, o juodosios ypač tinka meksikietiško stiliaus patiekalams.
Lietuviškos pupos vertinamos dėl savo universalumo – jos puikiai pritaikomos tiek tradicinėje virtuvėje, tiek šiuolaikiniuose receptuose, pavyzdžiui, augalinėse užtepėlėse. Žalieji žirneliai, pasižymintys natūraliai salstelėjusiu skoniu, suteikia patiekalams gaivumo ir gali būti naudojami salotose, glotnučiuose ar kaip švelnus garnyras.
Ankštines daržoves įtraukti į kasdienę mitybą geriausia palaipsniui. Norint išsaugoti jų maistinę vertę ir sumažinti galimą diskomfortą virškinimui, rekomenduojama prieš gaminimą jas išmirkyti ir kruopščiai išvirti. Taupantiems laiką patogus sprendimas yra konservuotos ankštinės daržovės: jos išlieka maistingos ir leidžia greitai paruošti įvairius patiekalus. Skoniui sustiprinti ir virškinimui palengvinti verta kartu rinktis tokius prieskonius kaip česnakas, imbieras, ciberžolė ar kmynai – jie puikiai dera su šių daržovių tekstūra ir skoniu.
Pupelių troškinys su cukinijomis
Kai norisi greitai ir skaniai pavalgyti, šis receptas – puikus sprendimas. Iš pupelių, įvairių daržovių ir kokosų kremo paruošite augalinius pietus ar vakarienę vos per keliolika minučių.
Jums reikės:
- 400 gramų konservuotų arba virtų avinžirnių
- 400 gramų konservuotų raudonųjų pupelių
- 200 mililitrų kokosų kremo
- 1 nedidelės cukinijos
- 2 morkų
- 1 svogūno
- 1 sultinio kubelio
- Druskos pagal skonį.
Pupelių troškinys su cukinijomis gaminimas:
Svogūną, morkas ir cukiniją supjaustykite kubeliais. Įkaitinkite keptuvę su šlakeliu aliejaus, suberkite svogūnus ir apkepkite, kol jie suminkštės. Į keptuvę su svogūnais suberkite morkas, cukinijas ir apkepkite, kol suminkštės. Tuomet suberkite avinžirnius, pupeles, pilkite kokosų kremą ir viską gerai išmaišykite. Į keptuvę su daržovėmis sutrupinkite sultinio kubelį, įdėkite druskos pagal skonį ir viską troškinkite apie 10 minučių.