Armėniški balandėliai – dolma: armėnas pasidalino tradicinio recepto paslaptimi

2025 m. rugsėjo 28 d. 19:03
Visagine įsikūrusiam armėnui Gevorkui Manukyanui (55 m.) valgio gaminimas yra kaip ritualas. Tai pomėgis, suartinantis jį su šeimos nariais ir draugais.
Kavinės „MagElitą“ savininkas įsitikinęs – nors Lietuvą ir Armėniją skiria tūkstančiai kilometrų, tai nėra kliūtis pažinti tolimos šalies virtuvę, nes trumpiausias kelias į žmogaus širdį – per skrandį. Jis dalinasi tradicinių armėniškų balandėlių receptu.
Plačiau apie Visagine įsikūrusį armėną skaitykite čia.
Armėniški balandėliai – dolma
Reikės:
  • 1 kg mėsos (gali būti avienos ir jautienos derinys arba kiauliena su jautiena, tada balandėliai būna sultingesni)
  • 200 g svogūnų
  • po 100 g šviežių petražolių, krapų, bazilikų, kalendrų
  • 150 g ryžių
  • 50 g sviesto
  • vynuogių lapų – gali būti švieži arba marinuoti
  • druskos, pipirų pagal skonį
Armėniškų balandėlių – dolma gaminimas:
Sumalkite mėsą, supjaustykite svogūnus, prieskonines žoleles, paruoškite faršą, įberkite gerai išplautų ryžių, viską išmaišykite.
Vyniokite faršą į vynuogių lapus (jei lapai švieži, prieš tai nuplikykite verdančiu vandeniu). Sudėję balandėlius į puodą įdėkite sviesto gabaliuką.
Virkite balandėlius apie 1–1,5 valandos ant labai silpnos ugnies. Valgykite su iš kefyro ir grietinės paruoštu padažu, pagardintu česnakais ir druska.
Jeigu esate vegetarai, galite įdarui vietoj mėsos naudoti įvairias kruopas, lęšius. Tokius balandėlius reikia virti apie valandą.
