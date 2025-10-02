Lrytas Premium prenumerata tik
Burokėlių mišrainė: šias atsargas žiemai paruošite greitai ir be vargo

2025 m. spalio 2 d. 15:50
„Kviečiu į virtuvę“
Burokėlių mišrainė – tai vienas paprasčiausių ir sveikiausių būdų pasiruošti spalvingų skonių atsargų šaltajam sezonui. Ji praturtina organizmą vitaminais bei mineralais, kurių žiemą taip trūksta.
Burokėliuose gausu geležies, skaidulų ir antioksidantų, o daržovių derinys mišrainėje suteikia sotumo bei gardaus skonio.
Svarbiausia – jos paruošimas nereikalauja sudėtingų įgūdžių: keli paprasti žingsniai virtuvėje, šiek tiek kruopštumo, ir turėsite sveiką, natūralų užkandį ar garnyrą visai žiemai.
„Kviečiu į virtuvę“ tinklaraštininkė dalinasi savo išbandytu receptu.
Burokėlių mišrainė žiemai
Reikės:
  • 4 kg virtų burokėlių;
  • 1 kg svogūnų;
  • 1 stiklinės aliejaus;
  • 1 st acto;
  • 1 st cukraus;
  • 1 v. š. druskos;
  • 1 l vandens.

Burokėlių mišrainės gaminimas:

Burokėlius sutarkuojame, svogūnus nulupame ir supjaustome pusžiedžiais. Įkaitiname aliejų ir jame pakepiname svogūnus. Į puodą dedame tarkuotus burokėlius, svogūnus, beriame druską, cukrų, pilame actą ir vandenį. Gerai išmaišome. Troškiname apie 20 min. Mišrainę dedame į švariai išplautus ir iškaitintus stiklainius.
„Kviečiu į virtuvę“
