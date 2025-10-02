Burokėlių mišrainė: šias atsargas žiemai paruošite greitai ir be vargo

Burokėliuose gausu geležies, skaidulų ir antioksidantų, o daržovių derinys mišrainėje suteikia sotumo bei gardaus skonio.
Svarbiausia – jos paruošimas nereikalauja sudėtingų įgūdžių: keli paprasti žingsniai virtuvėje, šiek tiek kruopštumo, ir turėsite sveiką, natūralų užkandį ar garnyrą visai žiemai.
„Kviečiu į virtuvę“ tinklaraštininkė dalinasi savo išbandytu receptu.
Burokėlių mišrainė žiemai
Reikės:
- 4 kg virtų burokėlių;
- 1 kg svogūnų;
- 1 stiklinės aliejaus;
- 1 st acto;
- 1 st cukraus;
- 1 v. š. druskos;
- 1 l vandens.
Burokėlių mišrainės gaminimas:
Burokėlius sutarkuojame, svogūnus nulupame ir supjaustome pusžiedžiais. Įkaitiname aliejų ir jame pakepiname svogūnus. Į puodą dedame tarkuotus burokėlius, svogūnus, beriame druską, cukrų, pilame actą ir vandenį. Gerai išmaišome. Troškiname apie 20 min. Mišrainę dedame į švariai išplautus ir iškaitintus stiklainius.
