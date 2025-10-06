Stalo karalius – sultingas jautienos kepsnys: receptas nustebins paprastumu, bet pavyks įspūdingai

Jautiena vis populiarėja
Pastaruoju metu jautiena vis dažniau atsiduria lietuvių pirkinių krepšeliuose. Jautiena mėgstama ne tik dėl išskirtinio savo skonio, tekstūros, bet ji dažnas pasirinkimas ir tų, kurie stengiasi maitintis sveikiau. Jautiena turi daug geležies, kitų mikroelementų: vitaminų B12, B6, seleno, cinko, fosforo. Be to, ją valgant organizmas aprūpinamas naudingais ir kokybiškais baltymais. Žinoma, svarbu ja nepiktnaudžiauti ir siekti subalansuoto, visaverčio raciono.
Jautiena – ne tik skani, bet ir itin universali mėsa. Ji puikiai tinka tiek kasdieniams patiekalams, tiek šventiniam stalui, o viena jos ypatybių – nebūtina iškepti visiškai. Skirtingai nei paukštiena ar kiauliena, jautiena gali būti valgoma ir vidutiniškai ar mažiau iškepusi – būtent taip ji išlieka sultinga, minkšta ir išryškina savo tikrąjį skonį.
Kaip pasiekti tobulą rezultatą?
„Didžiausia kepsnio „paslaptis“ – tinkama vidinė orkaitėje dar esančios mėsos temperatūra. Jei norite sultingo žalio (angl. „rare“) kepsnio, užteks 43–46 °C, vidutiniškai keptam – 49–52 °C, o norint gerai iškepto – 54–57 °C. Termometras arba skaitmeninis maisto zondas čia – jūsų geriausias draugas. Taip išvengsite netikėtumų ir gausite būtent tokį rezultatą, kokio norite,“ – pataria šefas.
Jis taip pat rekomenduoja prieš kepant mėsą šiek tiek palaikyti ją kambario temperatūroje, nekepti vos ištrauktos iš šaldytuvo – taip ji keps tolygiau. O po kepimo kepsnį būtinai palikti pailsėti – taip sultys pasiskirsto ir mėsa tampa dar minkštesnė.
„Jautiena tikrai dėkinga mėsa įvairiems kulinariniams eksperimentams, tačiau visai nėra būtina persistengti su prieskoniais – dažnai pakanka druskos, pipirų, česnako ir žolelių, nes kokybiška jautiena pati turi išraiškingą skonį“, – sako D. Špakauskas.
Jo siūlomam patiekalui prireiks vos kelių produktų, o rezultatas – aromatinga, burnoje tirpstanti mėsa, kuri patiks tiek šeimai, tiek svečiams. Garnyrui šefas rekomenduoja rinktis orkaitėje keptas bulves bei svieste pakepintas šparagines pupeles ar brokolius su žolelių sviestu. „Tai paprasti deriniai, kurie atskleidžia jautienos skonį, bet neužgožia jo“, – priduria D. Špakauskas.
Antrekotas su česnaku, sviestu ir žolelėmis
Porcijos: pamaitinsite visus svečius – iki 10 asmenų. Jeigu ruošite mažiau, koreguokite kepimo laiką.
Reikės:
- apie 2,3 kg antrekoto kepsnio,
- 4 šaukštų ištirpinto sviesto tepti,
- 3 šaukštų smulkinto česnako,
- 2 šaukštų košerinės druskos,
- 2 šaukštų džiovinto čiobrelio,
- 2 aukštų džiovinto rozmarino.
Jautienos antrekoto gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 230 °C.
Padėkite kepsnį į seklų kepimo indą riebalų puse į viršų.
Aptepkite antrekoto kepsnį ištirpintu sviestu.
Dubenėlyje sumaišykite česnaką, druską ir prieskonius. Užberkite šiuos mišinį ant kepsnio.
Įdėkite kepsnį į orkaitę 15-ai minučių 230 °C temperatūroje. Po 15 minučių sumažinkite temperatūrą iki 165 °C ir kepkite dar maždaug 2 valandas (maždaug 40 minučių vienam kilogramui antrekoto kepsnio). Naudokite termometrą arba skaitmeninį maisto zondą, kad patikrintumėte kepsnio vidinę temperatūrą, ir kepkite iki pageidaujamo laipsnio.
Perkelkite kepsnį ant pjaustymo lentos arba grotelių, uždenkite folija ir leiskite pailsėti 15–30 minučių. Mėgaukitės!