Taip balandėlių dar neruošėte: K. Starkienės pietums – kitokia šio patiekalo versija

Čia į pagalbą visuomet skuba ir TV3 laida „Kotrynos burtai“, kurioje – paprastai paruošiami, tačiau itin gardūs patiekalai, rašoma pranešime spaudai.
Kotryna Starkienė buvo pasiruošusi nustebinti ir šį savaitgalį. Ji žiūrovams pristatė modernių balandėlių receptą.
Modernūs balandėliai
Ingredientai:
- kopūstas;
- kilogramas maltos kiaulienos;
- didelis svogūnas;
- kimchi kopūstai (nebūtina);
- druska;
- malti pipirai.
- Padažui:
- graikiškas jogurtas;
- šiek tiek grietinės;
- krapai;
- česnakas;
- druska;
- malti pipirai.
Balandėlių gaminimo eiga:
Išpjaukite kopūsto kotą ir įdėkite jį į didelį puodą su verdančiu vandeniu. Kopūstą apvirkite ir išimkite. Leiskite ataušti.
Jeigu naudojate kimchi, smulkiai juos supjaustykite ir sudėkite į maltą mėsa. Tuomet suberkite prieskonius, sudėkite stambia tarka sutarkuotą svogūną ir gerai išmaišykite.
Atskirkite kopūsto lapus. Jeigu jie sunkiai atsiskiria, įdėkite kopūstą atgal į verdantį vandenį. Išpjaukite arba šiek tiek padaužykite kočėlu kopūsto kietąją dalį.
Vienoje kopūsto lapo pusėje įdėkite didelį šaukštą mėsos įdaro, jį suplokite ir paskirstykite per pusę lapo. Užlenkite lapą, sulyginkite kraštus. Balandėlius kepkite sviesto ir aliejaus mišinyje.
Apkepkite vieną pusę, tada apverskite ir apkepkite kitą pusę. Sumažinkite kaitrą ir palikite balandėlius kelioms minutėms troškintis. Patiekite su padažu.
Pagaminkite padažą. Krapus ir česnako skiltelę smulkiai sukapokite ir sudėkite į dubenį. Įdėkite jogurtą, grietinę, prieskonius ir viską labai gerai išmaišykite. Skanaus!