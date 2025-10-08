Lengviau nei tinginių balandėliai – užima mažiau laiko, o rezultatas toks pat gardus ir sotus

Balandėliai kitaip – tirštoje, aromatingoje sriuboje
Norite paįvairinti savo kasdienybę ir virtuvėje sugaišti mažiau laiko? Smulkintis mėsos, pomidorų padažo, kopūstų ir ryžių derinys, kurį taip mėgstame balandėliuose, yra labai sėkmingas. Todėl kulinarijos šefė kviečia išbandyti šią harmoniją ir paprastesnėje bei greitesnėje formoje.
„Balandėlių sriubos paruošimas užima gerokai mažiau laiko, o rezultatas yra toks pat sotus. Tai moderni lietuviškos klasikos, kuri jau karta iš kartos puošia mūsų stalus, versija. Sukursit tą patį skonį, tačiau nereikės rankomis sukti balandėlių – todėl tai labai patogu užimtiems, tačiau vis tiek namuose maistą gaminantiems žmonėms“, – sako E. Semaška.
Šį patiekalą lengva pritaikyti ir prie savo skonio. Galite naudoti įvairių rūšių mėsą, pavyzdžiui, kartą virti ją su smulkinta kiauliena, kitą kartą – kiaulienos ir jautienos deriniu.
Lengvesnei versijai rinktis kalakutieną ar vištieną. Ryžius galite pakeisti miežiais arba grikiais, kurie sriubai suteiks šiek tiek kitokį skonį ir tekstūrą.
Čia lengva įkomponuoti ir daugiau daržovių: įdėti bulvių, petražolės šaknies, poro. O jei mėgstate labiau kremines sriubas, baigdami virti įpilkite kelis šaukštus grietinėlės.
Balandėlių sriuba
Porcijos: 4–6
Gaminimo laikas: 10 min ruošti ir 40 min. virti
Reikės:
- 500 g smulkintos mėsos,
- 500 g šviežio kopūsto,
- 2 morkų, 4–5 pipirų žirnelių,
- 3 lauro lapų,
- 1,5 l sultinio (arba vandens, tačiau gali reikėti daugiau prieskonių),
- 1 šaukšto mairūno,
- 1 šaukštelio saldžios paprikos,
- 1/2 svogūno,
- 2 skiltelių česnako,
- 2–3 šaukštų alyvuogių aliejaus,
- 1 skardinės konservuotų smulkintų pomidorų,
- 500 ml pomidorų tyrės,
- 1 šaukšto cukraus,
- saujelės šviežių krapų,
- 100 g ryžių,
- druskos, pipirų.
Balandėlių sriubos gaminimas:
Nulupkite morkas ir stambiai sutarkuokite. Nuimkite išorinius kopūsto lapus, pašalinkite šerdį ir supjaustykite.
Į puodą įpilkite alyvuogių aliejaus, sudėkite supjaustytą svogūną ir pakepinkite. Po kelių akimirkų sudėkite smulkintą česnaką. Tada – mėsą ir apkepkite, kol ji parus. Tuomet sudėkite mairūną, saldžią papriką, druską, pipirus, morkas, sultinį ir pomidorų tyrę bei pomidorus. Išmaišykite ir sudėkite supjaustytą kopūstą, įberkite pipirų žirnelių ir įdėkite lauro lapų. Uždenkite ir troškinkite apie 20 minučių.
Ryžius nuplaukite po tekančiu vandeniu (kitaip sriuba bus labai tiršta) ir sudėkite į sriubą. Įdėkite cukraus, druskos, pipirų ir supjaustytų krapų (šiek tiek jų palikite papuošti lėkštę). Troškinkite sriubą dar 15 minučių, ir ji bus paruošta. Skanaus!