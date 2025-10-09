Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
MaistasPasigamink

Ieškantys gardžių salotų recepto – šį būtinai išsisaugokite: gardžios, gaivios, lengvai pagaminamos

2025 m. spalio 9 d. 14:05
„Gamink su Audrone“
Receptas
Savaitgalį gaminau salotas su rūkyta vištiena ir ananasais.
Daugiau nuotraukų (2)
Salotos labai gardžios, gaivios, labai greitai ir lengvai pagaminamos, o ir nuo stalo dingo akimirksniu.
Taigi, ieškantiems gardžių salotų recepto, būtinai šį receptą išsisaugokite.
Salotos su rūkyta vištiena ir ananasais
Reikės:
  • 1 – 2 karštai rūkytų vištų kulšelių,
  • konservuotų ananasų ( gabaliukais ),
  • 3 kietai virtų kiaušinių,
  • 2 šviežių agurkų,
  • konservuotų kukurūzų (nedidelės skardinės ),
  • majonezo,
  • garstyčių,
  • pipirų ir druskos.
Gaminimo eiga:
Vištieną, agurkus ir kiaušinius supjausčiau kubeliais. Į dubenį sudėjau pjaustytus produktus, subėriau konservuotus kukurūzus, ananasus, pagardinau majonezu, garstyčiomis, pipirais ir viską gerai išmaišiau. Salotos pagamintos. Skanaus
Skanaus!
„Gamink su Audrone“
salotosrukyta vištienaananasai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.