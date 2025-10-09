Ieškantys gardžių salotų recepto – šį būtinai išsisaugokite: gardžios, gaivios, lengvai pagaminamos

Salotos labai gardžios, gaivios, labai greitai ir lengvai pagaminamos, o ir nuo stalo dingo akimirksniu.
Taigi, ieškantiems gardžių salotų recepto, būtinai šį receptą išsisaugokite.
Salotos su rūkyta vištiena ir ananasais
Reikės:
- 1 – 2 karštai rūkytų vištų kulšelių,
- konservuotų ananasų ( gabaliukais ),
- 3 kietai virtų kiaušinių,
- 2 šviežių agurkų,
- konservuotų kukurūzų (nedidelės skardinės ),
- majonezo,
- garstyčių,
- pipirų ir druskos.
Gaminimo eiga:
Vištieną, agurkus ir kiaušinius supjausčiau kubeliais. Į dubenį sudėjau pjaustytus produktus, subėriau konservuotus kukurūzus, ananasus, pagardinau majonezu, garstyčiomis, pipirais ir viską gerai išmaišiau. Salotos pagamintos. Skanaus
Skanaus!
salotosrukyta vištienaananasai
