Kaip kasdienį patiekalą atrasti iš naujo: perlinių kruopų košė su burokėliais

Kai orai vėsta, natūraliai ima traukti prie šiltesnio, sotesnio maisto, kuris suteikia energijos ir jaukumo. Daugelis ir labiau susirūpina subalansuota mityba, todėl šaltuoju metų laiku kruopos dar dažniau atsiduria pirkinių krepšeliuose. Populiarėja „chia“ sėklos, viso grūdo kapotos avižos, bolivinės balandos, kuskusas, taip pat jau prieš kelerius metus ūgtelėjusio aktualumo nepraranda linų sėmenys.
Kai kruopų tokia įvairovė – nuobodulys, regis, negresia. Tačiau jei jį juntate, prie to dažnai prisideda kruopų ruošimo rutina, sako E. Semaška.
Pagalvokite – juk makaronus deriname su pačiais įvairiausiais pagardais, tačiau kruopų košę paprastai verdame kaskart taip pat. Jeigu virtuvėje pasitelksite šiek tiek kūrybiškumo – kruopos atsidėkos išraiškingesniu skoniu ir tekstūra.
1. Virkite ne vandenyje, o piene, sultinyje ar… arbatoje
Pienas (ar augalinis gėrimas) suteikia kreminės tekstūros košei. Kad neprisviltų, naudokite pieną ir vandenį santykiu 1:1, virkite ant mažos ugnies ir maišykite. Sūriai krypčiai pabandykite daržovių ar grybų sultinį, o saldžiai – stiprią žalią ar juodą arbatą, pataria tinklo maisto gamybos žinovė. Jei norite – su žiupsneliu vanilės: gausite desertinį aromatą be papildomo cukraus.
2. Arba – išvis nevirkite
„Jei rytais laiko trūksta, išbandykite „naktinės košės“ metodą. Į stiklainį įpilkite avižinių dribsnių, pieno, augalinio gėrimo ar jogurto, pridėkite prieskonių, vaisių ar sėklų (ypač tiks „chia“, suteiksiančios papildomos tekstūros), gerai išmaišykite ir palikite šaldytuve per naktį. Ryte kruopos bus suminkštėjusios, sugėrusios skysčio skonį ir paruoštos valgymui. Šis metodas ypač tinka avižinei košei, o priedai gali būti tokie įvairūs – nuo uogienės ir bananų iki šokolado ir žemės riešutų sviesto. Taupote laiką ir gaunate tobulą pusryčių variantą“, – idėja dalijasi E. Semaška.
3. Vos kelios minutės keptuvėje – ir užuosite skirtumą
Dar vienas triukas – prieš virimą sausai paskrudinkite kruopas (grikius, perlines kruopas, bolivines balandas, net stambias avižines). Sausoje keptuvėje pakaitinkite jas vos kelias minutes (žiūrėkite, kad nesudegtų, pernelyg neparuduotų). „Iki“ kulinarijos šefės teigimu, šiluma pažadina riešutinius aromatus ir košė tampa ryškesnio skonio. Įmeskite mažą sviesto gabalėlį ar šlakelį alyvuogių aliejaus prieš pilant skystį – tai tarsi sumani investicija į skonį: nedaug, bet grąža – įspūdinga.
4. Naudokite dviejų tekstūrų metodą
Vientisa tekstūra – dažna priežastis, kodėl košė atrodo nuobodi. Sprendimas paprastas, sako E. Semaška: sukurkite kontrastą. Ant kreminės, puikiai išvirtos košės užberkite traškių elementų – skrudintų riešutų, avinžirnių, sėklų, granolos ar šviežių, gaivių vaisių, uogų. Galite eksperimentuoti ir su džiovintais vaisiais, medumi ar riešutų sviestu. Šis tekstūrų žaidimas padaro kiekvieną šaukštą įdomesnį ir suteikia daugiau malonumo valgant.
5. Košę prikelkite antram gyvenimui
Tai, kad košė yra sveika, dar nereiškia, kad jos galima valgyti be saiko. Tačiau nesunku neįvertinti kiekio, kadangi sotumo jausmas dažnai ateina vėliau. Tad geriausia košę valgyti lėtai, kad organizmas turėtų laiko pastebėti, jog esate sotūs. O verčiau jos likučius panaudokite kitiems patiekalams – iš jau virtų kruopų galima išsikepti blynelių ar kotletukų, pasigaminti maistingų batonėlių, kuriuos patogu neštis į darbą ar mokyklą kaip sveiką užkandį. Tokiu būdu galima ne tik atrasti naują patiekalą, bet ir išvengti maisto švaistymo.
Spalvinga perlinių kruopų košė su burokėliais, feta ir riešutais
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 40 min.
Reikės:
- 300 g perlinių kruopų,
- 3 virtų burokėlių,
- 100 g fetos sūrio,
- 2 šaukštų anakardžių branduolių,
- 1 svogūno,
- 3 česnako skiltelių,
- 300 ml sultinio,
- aliejaus,
- druskos, pipirų,
- šviežių petražolių.
Košės gaminimas:
Dideliame puode įkaitinkite alyvuogių aliejų, sudėkite supjaustytą svogūną ir pakepinkite ant mažos ugnies. Tuomet sudėkite smulkintą česnaką ir dar šiek tiek pakepkite, kol atsiskleis aromatas. Tada suberkite perlines kruopas ir kepinkite 2 minutes, kol jos taps aukso rudumo.
Palaipsniui įpilkite sultinio, vis pamaišydami. Pagardinkite druska, pipirais. Kruopos turėtų sugerti sultinį, prieš įpilant kitą samtelį. Virkite, kol kruopos suminkštės ir išvirs. Į kruopas sudėkite supjaustytus burokėlius ir išmaišykite, leiskite jiems sušilti. Jei norite ryškesnės spalvos – vieną burokėlį galite sutrinti trintuvu ir įmaišyti į košę.
Patiekite košę su trupintu feta sūriu ir smulkintais anakardžių riešutais, papuoškite šviežiomis petražolėmis.
Saldi košė su obuoliais ir medumi
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 20 min.
Reikės:
- 200 g neskrudintų grikių arba avižinių kruopų,
- žaliosios arbatos,
- žiupsnelio druskos,
- 2 šaukštų medaus,
- 1 šaukšto riešutų kremo,
- 3–4 obuolių,
- 2 šaukštelių cinamono,
- saujelės džiovintų spanguolių.
Košės gaminimas:
Grikius arba avižines kruopas išvirkite pagal instrukciją, tačiau naudodami žalią arbatą su žiupsneliu druskos vietoje vandens.
Nusausinkite, grąžinkite į puodą, pagardinkite medumi, cinamonu, riešutų sviestu, sudėkite kubeliais pjaustytus luptus obuolius, suberkite spanguoles ir leiskite trumpai pašilti. Perkelkite į lėkštes ir gardžiuokitės!
Maistinga avižinė košė su kiaušiniais, avokadais ir pievagrybiais
Porcijos: 2
Gaminimo laikas: 30 min.
Reikės:
- 150 g avižinių kruopų,
- 80 g svogūnų,
- 200 g pievagrybių,
- 3 šaukštų alyvuogių aliejaus,
- 2 šaukštų linų sėmenų,
- ¼ šaukštelio druskos,
- 1 sunokusio avokado,
- 2 virtų arba keptų kiaušinių,
- smulkintų šviežių petražolių.
Košės gaminimas:
Kruopas išvirkite pasūdytame vandenyje pagal ant pakuotės nurodytas instrukcijas. Jei valgysite su virtais kiaušiniais, juos virkite 8–10 minučių.
Linų sėmenis užpilkite vandeniu, palaukite, kol išbrinks, o tuomet nusunkite.
Gilioje keptuvėje įkaitinkite alyvuogių aliejų, suberkite susmulkintus svogūnus ir maišydami kepkite apie 3 minutes. Tuomet suberkite supjaustytus pievagrybius ir viską kepinkite dar 7–10 minučių. Jei valgysite su keptu kiaušiniu – per tą laiką kitoje keptuvėje juos iškepkite.
Į keptuvę su grybais sudėkite kruopas, išmaišykite, nukelkite nuo viryklės ir apibarstykite petražolėmis bei linų sėmenimis. Patiekite košę su supjaustytu avokadu bei kiaušiniais.
