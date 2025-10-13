Rudeniškas obuolių ir slyvų pyragas: šiuo gardžiu desertu pakvips visi namai

Kvepėjo visi namai.
Pyragas labai rudeniškas, labai gardus ir puikiai tinka prie kavos ar arbatos puodelio.
Obuolių ir slyvų pyragas
Reikės:
- 2 obuolių (+ 2 obuolių pyrago papuošimui),
- 3 slyvų ( + 2 slyvų pyrago papuošimui),
- 150 gr. miltų,
- 100 gr. cukraus,
- 100 ml. pieno,
- 3 kiaušinių,
- 2 v.š. aliejaus,
- 1.5 a.š. kepimo miltelių
Pyrago gaminimo eiga:
Mikserio pagalba įšplakiau kiaušinius su cukrumi. Į plakinį supyliau pieną, aliejų ir dar paplakiau. Persijotus miltus su kepimo milteliais subėriau į plakinį ir mentele išmaišiau. Obuolius, slyvas nulupau, supjausčiau nedideliais gabaliukais ir sudėjau įmasę. Išmaišiau. Įkepimo formą (23 cm.) patiesiau kepimo popierių ir supyliau masę. Nebūtina, bet aš ant viršaus sudėjau dar griežinėliais pjaustytus obuolius ir slyvas. Kepiau pyragą įkaitintoje iki 180 laipsnių orkaitėje ~ 40 – 45 min. ( ar iškepęs tikrinkite mediniu pagaliuku ).
