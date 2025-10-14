Trys idėjos, ką pasigaminti su saldžiąja raudonąja paprika: pigu, pikantiška, skanu

„Raudonosios paprikos dažnai atsiduria klientų krepšeliuose dėl savo skoninių savybių ir universalumo virtuvėje. Ši daržovė puikiai tinka tiek žalioms salotoms, ar užkandžiams, tiek keptiems, troškintiems ar grilyje ruoštiems patiekalams.
Jiems paprikos suteikia ryškią spalvą, švelnų salstelėjusį skonį ir traškumą. Kadangi šios daržovės pasižymi turtingu skoniu, tai leidžia sukurti gardžius, tačiau nebrangius patiekalus vos iš kelių ingredientų“, – teigia prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Kviečiame atrasti šią daržovę virtuvėje iš naujo ir išbandyti kelis nesudėtingus receptus.
Kai norisi sočiau: smulkinta mėsa įdarytos paprikos
Vienas klasikinių patiekalų, kuris labiausiai atskleidžia raudonųjų paprikų skonio savybes, yra įdarytos paprikos. Jas įdaryti galima praktiškai bet kuo, o ir paruošti šį patiekalą galima tiek orkaitėje, tiek ir ant grilio.
Patiekalui reikės:
- 4 raudonųjų saldžiųjų paprikų
- 600 g smulkintos mėsos
- 100 g tarkuoto fermentinio ar kito mėgstamo sūrio
- 2 stiklinių ryžių
- 3 svogūnų
- 2 skiltelių česnako
- Šlakelio alyvuogių aliejaus
- Druskos, pipirų pagal skonį
Įdarytų paprikų paruošimas:
Nupjaukite paprikų viršūnėles su koteliais – jų neprireiks vėliau. Paprikų vidų išskobkite ir išvalykite nuo sėklų.
Puode užvirinkite vandenį ir išvirkite ryžius. Kol jie verda, susmulkinkite svogūną ir česnakus, o juos vėliau suberkite į įkaitintą keptuvę su šlakeliu alyvuogių aliejaus. Pakepinkite juos kelias minutes, kol suminkštės ir įgis auksinę spalvą.
Į tą pačią keptuvę sudėkite smulkintą mėsą, įberkite druskos ir pipirų, išmaišykite. Mėsą kepinkite tol, kol ji pašviesės, bet neperkepkite.
Išvirtus ryžius nukoškite ir suberkite į dubenį. Į tą patį dubenį sudėkite apkepintą mėsą. Viską sumaišykite.
Gautą mišinį sudėkite į paruoštas paprikas. Mišinio sudėkite tiek, kad juo pilnai užpildytumėte paprikas.
Sudėkite paprikas į kepimo formą ir pašaukite į iki 180 °C įkaitintą orkaitę, kurioje jos keps apie 25–30 min.
Prieš kepimo pabaigą ištraukite paprikas ir apibarstykite jas tarkuotu sūriu. Pakepkite paprikas dar porą minučių, kol išsilydys sūris.
Iškeptas paprikas patiekite vienas arba kartu su mėgstamomis daržovėmis.
Patiks ne tik vegetarams: rudeniškomis daržovėmis įdarytos paprikos
Jei dievinate įdarytas paprikas, tačiau ne itin mėgstate mėsą, prekybos tinklas „Lidl“ siūlo išmėginti rudeniškomis daržovėmis įdarytas paprikas. Galime užtikrinti: jas pamėgs net ir užkietėję mėsiškų patiekalų gerbėjai.
Jums reikės:
4 raudonųjų saldžiųjų paprikų
400 g pievagrybių
500 g virtų burokėlių
2 svogūnų
2 skiltelių česnako
1 žaliosios cukinijos
1 a. š. aitriosios paprikos miltelių
Šlakelio alyvuogių aliejaus
Druskos, pipirų pagal skonį
Paprikų paruošimas:
Nupjaukite paprikų viršūnėles su koteliais – jų neprireiks vėliau. Paprikų vidų išskobkite ir išvalykite nuo sėklų.
Susmulkinkite svogūną ir česnakus, o juos vėliau suberkite į įkaitintą keptuvę su šlakeliu alyvuogių aliejaus. Pakepinkite juos kelias minutes, kol suminkštės ir įgis auksinę spalvą.
Pievagrybius supjaustykite skiltelėmis, o burokėlius ir cukiniją – kubeliais. Sudėkite viską į keptuvę su svogūnais ir česnakais, įberkite druskos, pipirų, aitriosios paprikos ir išmaišykite. Pakepinkite, kol daržovės ir grybai suminkštės.
Pakepintomis daržovėmis užpildykite paruoštas paprikas. Viską sudėkite į kepimo formą ir pašaukite į iki 180 °C įkaitintą orkaitę, kurioje jos keps apie 20 min.
Iškeptas paprikas apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir patiekite.
Tikra vakarėlių pažiba: pikantiškoji paprikų užtepėlė
Netikėtai užsukusius svečius galite nustebinti pikantiška saldžiųjų raudonųjų paprikų užtepėle. Greitai ir paprastai paruošiama, tačiau kupina gausybės skonių, kurie pradžiugins kiekvieną.
Užtepėlei reikės:
2 saldžiųjų raudonųjų paprikų
1 granato vaisiaus
2 svogūnų
2 skiltelių česnako
1 skardinės virtų avinžirnių
1 a. š. aitriosios paprikos miltelių
1 v. š. alyvuogių aliejaus
Druskos, pipirų pagal skonį
Duonos, daržovių lazdelių, kitų mėgstamų užkandžių
Užtepėlės paruošimas:
Saldžiąsias raudonąsias paprikas ir svogūnus supjaustykite kubeliais, česnaką – itin smulkiais gabalėliais.
Į įkaitintą keptuvę įpilkite šlakelį aliejaus ir apkepinkite svogūnus bei česnakus. Jiems pasiekus auksinę spalvą, įdėkite smulkintas paprikas. Kepkite, kol jos suminkštės.
Pakepintas daržoves sudėkite į maisto trintuvą. Ten pat suberkite ir nukoštus avinžirnius.
Išlukštenkite granato vaisių ir išspauskite sultis. Supilkite jas, taip pat šlakelį alyvuogių aliejaus į maisto trintuvą. Viską sutrinkite iki vientisos masės.
Įberkite druskos, pipirų, aitriosios paprikos ir dar kartą viską sutrinkite.
Supilkite saldžiųjų raudonųjų paprikų užtepėlę į didelį ar kelis mažesnius indelius. Patiekite užtepėlę su duonos, daržovių lazdelėmis ar kitais mėgstamais užkandžiais.
Skanaus!