Pamirštas 90-ųjų hitas: bulvių salotos su vištiena

Jei paprastai gaminate tradicines , turėtumėte patikrinti šį seną 90-ųjų receptą.
Ingredientai:
- 2 rūkytos vištienos šlaunelės
- 3 virti kiaušiniai
- 2 virtos bulvės
- 100 g kietojo sūrio
- 200 g marinuotų grybų
- ryšulėlis žalumynų
- 3 valgomieji šaukštai majonezo
Salotų paruošimo būdas:
Nulupkite virtas bulves, sutarkuokite jas stambia tarka į salotinę. Tokiu pat būdu nulupkite ir sutarkuokite kiaušinius. Iš vištienos pašalinkite kaulus ir odą. Supjaustykite nedideliais gabalėliais. Sūrį supjaustykite kubeliais ir sudėkite į salotinę. Pievagrybius perpjaukite per pusę arba ketvirčiais, suberkite į salotas. Smulkiai supjaustykite žoleles. Pridėkite prie likusių ingredientų. Pagardinkite druska ir pipirais. Įpilkite majonezo ir gerai išmaišykite.
Mėgaukitės!