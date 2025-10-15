Lrytas Premium prenumerata tik
Pamirštas 90-ųjų hitas: bulvių salotos su vištiena

2025 m. spalio 15 d. 14:54
Receptas
Salotų niekada nebūna per daug, ypač kai jas patiekiame ant šventinio stalo.
Jei paprastai gaminate tradicines , turėtumėte patikrinti šį seną 90-ųjų receptą.
Ingredientai:
  • 2 rūkytos vištienos šlaunelės
  • 3 virti kiaušiniai  
  • 2 virtos bulvės
  • 100 g kietojo sūrio 
  • 200 g marinuotų grybų 
  • ryšulėlis žalumynų
  • 3 valgomieji šaukštai majonezo

Salotų paruošimo būdas:

Nulupkite virtas bulves, sutarkuokite jas stambia tarka į salotinę. Tokiu pat būdu nulupkite ir sutarkuokite kiaušinius. Iš vištienos pašalinkite kaulus ir odą. Supjaustykite nedideliais gabalėliais. Sūrį supjaustykite kubeliais ir sudėkite į salotinę. Pievagrybius perpjaukite per pusę arba ketvirčiais, suberkite į salotas. Smulkiai supjaustykite žoleles. Pridėkite prie likusių ingredientų. Pagardinkite druska ir pipirais. Įpilkite majonezo ir gerai išmaišykite.
Mėgaukitės!
