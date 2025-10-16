Sočios salotos su egzotišku ingredientu: vitaminų ir antioksidantų užtaisas

Spalva, kvapas, tekstūra – trys svarbiausi kriterijai
Pasak Vaisių ir daržovių pirkimų skyriaus vadovės Julijos Butkevič, renkantis daugelį egzotinių vaisių galioja panašūs kriterijai: reikia atkreipti dėmesį į spalvą, kvapą ir tekstūrą. Jei vaisius turi būti raudonas ar geltonas, derėtų įvertinti, ar ant jo nėra neaiškios kilmės dėmių, taip pat žalsvų odelės zonų, rodančių, kad vaisius dar nesunokęs.
Paimtas į rankas bet kuris vaisius turi būti atitinkamo kietumo, mat per kietas gali būti nepakankamai prinokęs, o per minkštas – jau pradėjęs gesti. Vis dėlto bene geriausiai vaisiaus kokybę nusako uoslė – egzotiniai vaisiai neretai turi specifinį kvapą, tačiau daugelis jų kvepia saldžiai ir maloniai. Jei užuodžiate rūgštumą, o vaisius rūgštele nepasižymi, verčiau jo nevalgykite. Vis tik J. Butkevič pabrėžia, kad yra ir specifinių bruožų, būdingų kiekvienam vaisiui, į kuriuos verta atkreipti dėmesį.
„Drakono vaisiumi vadinamas raudonasis kertuotis, kaip nusako pats pavadinimas, turėtų būti ryškiai raudonos ar rožinės spalvos, su žalsvais žvyneliais. Jo aromatas švelnus, salstelėjęs. Atpažinti gerą raudonąjį kertuotį galima pagal kvapą – jei juntamas rūgštumas, vaisius gali būti pradėjęs gesti“, – sako J. Butkevič.
Vaisių ir daržovių pirkimų skyriaus vadovė dalinasi, kad į mažus pomidorus panašios dumplūnės jau yra įprastos mėgstantiems netradicinius skonius: geltonas vaisius su gaubteliu naudojamas desertams ar net kokteiliams papuošti. Anot dietistų, saldi, lengvu rūgštumu pasižyminti dumplūnė turi nemažai citrinos rūgšties, fosforo, geležies, vitaminų B ir C. „Renkantis svarbu atkreipti dėmesį, kad ji būtų be dėmių ar pelėsio, be žalių plotelių ant žievelės, ne pernelyg minkšta“, – priduria J. Butkevič.
Dietistų teigimu, aistros vaisiumi vadinama pasiflora taip pat yra tikras vitaminų ir mineralų šaltinis: joje gausu vitamino C bei A, magnio, kalcio, geležies. Daugeliui vaisių galiojanti taisyklė, kad išorė turi atitikti vidų, pasiflorai netinka – raukšlėta, bet ne suglebusi ar patižusi žievelė rodo, kad vaisius yra gerai prisirpęs.
Vienas mėgstamiausių pirkėjų sezoninių vaisių, kurie mūsų regione neauga, yra figos. Teigiama, kad jos turi daug vitaminų B ir C, antioksidantų, fosforo, natrio, kalio, aminorūgščių. Prinokusios figos būna minkštos, tačiau ne suglebusios, o jų kvapas švelniai saldus. Gerą kokybę rodo ir tvirtas kotelis – jei jis yra sudžiūvęs ar nulūžęs, tokia figa gali būti senstelėjusi.
Tuo tarpu rambutaną, kuris išvaizda panašus į litį, tik išsiskiria žalsvais plaukeliais, nesunku įvertinti vos žvilgtelėjus. Atskirti kokybišką vaisių galima pagal jo elastingus plaukelius. Pajuodavę, padžiūvę bei nulūžinėję plaukeliai – blogas ženklas.
Salotos su figomis
Egzotiniai vaisiai yra puikus pasirinkimas norintiems vėsų rudenišką vakarą prisiminti vasaros džiaugsmus. Kulinarijos meistrai siūlo pasigaminti mocarelos ir šviežių figų salotų.
Joms reikės:
- 4 šviežių figų;
- 2 vnt. mocarelos (didesnių rutuliukų);
- 2 šviežių pomidorų;
- pusės citrinos;
- šviežio baziliko arba čiobrelio;
- itin gryno alyvuogių aliejaus;
- druskos ir pipirų (pagal skonį).
Salotų gaminimas:
Figas supjaustykite ketvirčiais, pradėdami nuo kotelio. Pomidorus supjaustykite griežinėliais. Mocarelą suplėšykite. Figas, pomidorus bei sūrį išdėliokite lėkštėje, ant viršaus galite užbarstyti šviežio baziliko arba čiobrelio lapelių – rinkitės pagal mėgstamą skonį. Viską apšlakstykite citrinos sultimis, alyvuogių aliejumi, įberkite norimą kiekį druskos bei pipirų. Patiekti geriausia su itališka duonele – čiabata. Skanaus!