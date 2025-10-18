Dietistė V. Kurpienė atskleidė, kodėl cholesterolis gali didėti net valgant daržoves

Subalansuotos mitybos partnerė, dietistė Vaida Kurpienė akcentuoja daržovių įvairovės būtinybę kasdien.
„Suaugusiam žmogui per dieną rekomenduojama suvartoti bent 400 gramų šviežių daržovių, neskaitant bulvių ar saldžiųjų jų giminaičių. Ypač naudinga valgyti kuo įvairesnių spalvų daržoves – spalvą lemia vis kitas antioksidantas, skirtingai bei teigiamai veikiantis mūsų sveikatą. Daržovės suteikia energijos, gerina savijautą, padeda reguliuoti svorį, o kartu ir gali padėti apsisaugoti nuo lėtinių ligų“, – teigia V. Kurpienė.
Kodėl svarbu į racioną įtraukti sezonines daržoves ir vaisius?
Pasak dietistės, vis daugiau gyventojų supranta sveikos mitybos, kuri neatsiejama ir su daržovių pasirinkimu, svarbą.
„Jei prieš dešimt metų daržovės buvo siejamos su dietomis, tai dabar jų valgymas tapo kasdieniu įpročiu. Net ir tie, kurie išsiversdavo su agurkais ar pomidorais, dabar drąsiau išbando brokolius, cukinijas, moliūgus, lapines daržoves. Tai galima pastebėti ir prekybos tinklo asortimente: sezono metu čia siūloma ne tik įprastų morkų, kopūstų ar bulvių, bet ir ropių, kaliaropių, kitų daržovių“, – sako V. Kurpienė.
Rudens racionui dietistė siūlo dažniau rinktis šviežias sezonines daržoves: morkas, kopūstus, moliūgus, ropes, ridikus, burokėlius, pastarnokus. Jas verta paskirstyti per dieną – taip ir sočiau, ir palankiau skrandžiui bei žarnynui.
Rytais V. Kurpienė pataria suvalgyti pomidoro ar šviežiai raugto agurko, pavyzdžiui, patiektų su grikiais ar miežinėmis kruopomis, pagardinant patiekalus kalendros lapeliu, petražolėmis ar krapais. Pavakariams – tiesiog pagaliukais supjaustytų daržovių.
Pietums ir vakarienei subalansuotos mitybos partnerė rekomenduoja lėkštes papildyti ne tik agurkais ar pomidorais, bet ir kitomis daržovėmis. Pavyzdžiui, salotoms puikiai tinka sviestiniai ar muskatiniai moliūgai. Kopūstus dietistė pataria gardinti ne majonezu, o šviežiai spaustų greipfrutų sultimis – jų pakaks vos poros šaukštų.
„Daržovės turi daug antioksidantų, vitaminų, mineralų, žarnyną valančių skaidulų, jos suteikia sveiką sotumo jausmą, skatina gerųjų bakterijų dauginimąsi, gali padėti apsisaugoti nuo nuovargio, depresijos ar užkirsti kelią virusų dauginimuisi. Be to, daugelį daržovių siūlau valgyti šviežias“, – sako dietistė V. Kurpienė.
Geriausias būdas apdoroti daržoves
Mėgstantiems termiškai apdorotas daržoves dietistė V. Kurpienė taip pat turi patarimų: svarbiausia jų nepervirti, nes taip ne tik sunaikinama dalis vitaminų bei antioksidantų, bet ir pagreitėja angliavandenių įsisavinimas, gali didėti cholesterolio lygis, saldumynų potraukis ar noras užkandžiauti.
„Naudingiausia daržoves gaminti garuose, taip pat daug skaidulų ir kitų naudingų medžiagų išsilaiko jas kepant orkaitėje. Tačiau nepatariu kepti ar troškinti aliejuje. Pavyzdžiui, baklažanas yra labai naudingas, tačiau jei jį kepsime riebaluose, juos tik ir valgysime, mat ši daržovė riebalus sutraukia lyg kempinė“, – pastebi dietistė.
Troškinys su lietuviškomis cukinijomis ir šparaginėmis pupelėmis
Pasimėgauti šviežių daržovių patiekalais daug laiko neužtrunka. Subalansuotos mitybos partnerė V. Kurpienė siūlo greitai paruošiamo troškinio receptą.
Šiam sezoniniam patiekalui reikės:
- 100 g lietuviškų cukinijų;
- 100 g šparaginių pupelių;
- 30 g smulkintų lietuviškų morkų;
- 30 g paprikos;
- 30 g lietuviškų pomidorų;
- 20 g lietuviškų svogūnų;
- 1 a. š. aliejaus;
- šviežio arba džiovinto baziliko (pagal skonį);
Troškinio gaminimas:
Į troškintuvą įpilkite aliejų, šiek tiek virinto vandens, kad daržovės nekeptų, sudėkite svogūnus, morkas ir druską. Suminkštėjus morkoms įdėkite kubeliais supjaustytą cukiniją ir šparagines pupeles. Viską pagardinkite pipirais, jei norite – ir šlakeliu citrinos sulčių. Ėmus minkštėti cukinijai įdėkite pomidorą, papriką bei baziliką, patroškinkite kelias minutes, o tada – mėgaukitės!
Vaida Kurpienėdaržovėsmoliūgai
