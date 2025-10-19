Rudens hitas: legendinis traškių salotų su obuoliais receptas

Šio patiekalo ypatybės – paprastas paruošimas, netikėti ingredientai ir ryškus skonis, dėl ko jis tampa tikru atradimu ant jūsų stalo.
Saliero šaknies nauda
Saliero šaknis, dar vadinama saliero ropė, priklauso tai pačiai augalo rūšiai kaip saliero stiebai, tačiau auginama atskirai. Kieta, gumbuota šaknis, maždaug obuolio dydžio, turi šiek tiek salstelėjusį skonį ir subtilų saliero aromatą.
Su kuo tiekti salotas
Šios ryškios, traškios ir šiek tiek rūgštokos salotos puikiai tinka prie sočių patiekalų. Galima derinti su kepta vištiena ar kalakutiena, kiaulienos kepsniais ar troškiniu, su riebesne žuvimi ant grilio, pavyzdžiui, lašiša, upėtakiu ar skumbre, arba su kepta anties krūtinėle. Taip pat skanu su sočiomis ankštinėmis daržovėmis, grybais ar kreminiais sūriais.
Kaip paruošti salotas + patarimai
Kad obuoliai nepagelstų, pjaustykite juos paskutinius ir iš karto sumaišykite su padažu.
Saliero šaknies žievė stora ir gumbuota, todėl naudokite aštrų peilį, o ne daržovių skutiklį. Jei turite laiko, palikite salotas šiek tiek pastovėti šaldytuve prieš patiekdami, kad skoniai susimaišytų.
Ingredientai:
- 2 šaukštai stambiai pjaustytų kalendrų lapų
- 2 šaukštai pjaustyto žaliojo svogūno
- 2 šaukštai extra virgin alyvuogių aliejaus
- 1 šaukštas šviežių laimo sulčių
- 1/2 arbatinio šaukštelio garam masalos
- 2 obuoliai (Granny Smith), nulupti, be sėklų, supjaustyti juostelėmis (~2 puodeliai)
- 570 g saliero šaknies, nuluptos ir supjaustytos juostelėmis (~2 puodeliai)
- 115 g daikono ridikėlių, nuluptų ir supjaustytų juostelėmis (~1 puodelis)
- Kosher druska ir šviežiai malti juodieji pipirai
Obuolių salotų paruošimas:
Dideliame dubenyje sumaišykite kalendras, svogūnus, alyvuogių aliejų, laimo sultis ir masalą. Įdėkite obuolius, saliero šaknį ir daikoną, pagardinkite druska bei pipirais ir gerai išmaišykite. Salotas patiekite šiek tiek atšaldytas arba kambario temperatūroje.
Salotas galima laikyti šaldytuve iki keturių valandų.