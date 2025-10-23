Lrytas Premium prenumerata tik
Avinžirnių ir daržovių sriuba: sveika, soti, kvapni, užtruksite vos 10 minučių

2025 m. spalio 23 d. 17:44
Receptas
Sveika, soti, kvapni ir nebrangi sriuba, puikiai tinkanti pasiimti pietums į darbą.
Užtruksite vos 10 minučių.
Indiška avinžirnių ir daržovių sriuba
Ingredientai:
  • 1 valg. š. augalinio aliejaus
  • 1 didelis svogūnas, smulkiai supjaustytas
  • 1 arbat. š. smulkiai tarkuotos šviežios imbiero šaknies
  • 1 česnako skiltelė, sukapota
  • 1 valg. š. garam masala prieskonių
  • 850 ml daržovių sultinio
  • 2 didelės morkos, perpjautos išilgai į keturias dalis ir supjaustytos gabaliukais
  • 400 g konservuotų avinžirnių, nusunktų
  • 100 g žaliųjų pupelių, supjaustytų

Sriubos gaminimas:

Įkaitinkite aliejų vidutinio dydžio puode. Sudėkite svogūną, imbierą ir česnaką. Kepkite apie 2 minutes. Tada suberkite garam masala ir kepkite dar 1 minutę, kad paskleistų aromatą.
Supilkite daržovių sultinį ir sudėkite morkas. Virkite ant silpnos ugnies apie 10 minučių, tuomet suberkite avinžirnius.
Trumpai pertrinkite sriubą rankiniu trintuvu, kad sutirštėtų, bet liktų daržovių gabaliukų. Suberkite žaliąsias pupeles ir virkite dar 3 minutes.
Puikiai tinka pietų dėžutei. Skanu su naan duona, rašo „Bbcgoodfood“.
