Universalus ir gaivus padažas: tinka prie ryžių, užkandžių, puikiai dera kaip garnyras prie mėsos

2025 m. spalio 24 d. 13:43
Šis gaivus, mėtų aromato padažas su kremine jogurto baze – klasikinis indiškas garnyras. Šis receptas papildytas garam masala ir imbieru, kurie suteikia šilto, pikantiško skonio.
Raita padažas yra labai universalus ir gaivus, todėl puikiai tinka prie daugybės patiekalų – ypač tų, kurie yra aštresni, ryškesnio skonio ar tiesiog sotūs.
Padažas savo gaivumu ir mėtų bei jogurto deriniu puikiai „atgaivina“ gomurį.
Raita dažniausiai valgomas su indiška duona, ryžiais, plovu, avinžirniais, užkandžiais. Padažas taip pat tinka ir kaip garnyras prie indiškų karštų patiekalų su vištiena, kepsniais, keptomis daržovėmis.
Raita padažas
Ingredientai:
  • 250 g graikiško jogurto
  • 1 česnako skiltelė
  • Nedidelis gabalėlis imbiero (maždaug nykščio dydžio), smulkiai sutarkuotas
  • ½ mažo ryšulėlio kalendros, smulkiai kapotos
  • ¼ mažo ryšulėlio mėtų, lapeliai smulkiai kapoti
  • ½ laimo sulčių
  • ½ a.š. garam masala prieskonių
  • ¼ agurko, sutarkuoto ir lengvai nuspausto nuo skysčio.

Raita padažo gaminimas:

Sumaišykite visus ingredientus ir pagardinkite prieskoniais. Patiekite pabarstę šiek tiek papildomų garam masala, rašo „Bbcgoodfood“.
